Villain Of The Story: veröffentlichen heute ihre neue Single & Video „Jester“ aus dem kommenden Album „Divided“

Die Musik von Villain Of The Story ist einzigartig. Die Band aus Minneapolis, Minnesota, schafft es, einen Sound zwischen moderner Musik, Alternative Rock und Metalcore zu etablieren. Es ist genau dieser Kontrast, der die Spannung im acht Track starken Album aufrecht hält und es so überzeugend macht. Im Sound vom Album Divided finden sich mitunter progressive Elemente, die mit dezentem Deathcore Einschlag an Bands wie Veil Of Maya und Born Of Osiris erinnern, was insbesondere durch die dezent platzierten elektronischen Elemente und Synthesizer unterstützt wird. Neben den leicht djentigen, bouncy Grooves, die Tracks wie Jester zu wahren Moshpitmagneten werden lassen und zum anderen die Vocal Performances der beiden Sänger, die den Sound von Villain Of The Story einzigartig machen.

Seht euch das Video von Jester jetzt hier an:

Villain Of The Story gehen mit Divided den nächsten Schritt in der Karriere ihrer Band und beweisen, dass Metalcore im Jahr 2022 noch lange nicht auserzählt ist. Stattdessen ist das vierte Album der Band ein wahres Genrehighlight, das sowohl Fans von harter, als auch rockiger Popmusik vor allem in puncto Emotionalität bestens unterhält. Das neue Album Divided von Villain Of The Story wird am 22.07.2022 über Out Of Line Music zusammen mit den Rereleases der vorherigen Alben Bloodshot & Ashes von der Band veröffentlicht. Streamen, presaven, vorbestellen https://villainofthestory.lnk.to/divided

Die ersten beiden Alben von Villain Of The Story werden erstmals als Doppel-Vinyl (rot & blau) im Gatefold-Sleeve auf Vinyl erhältlich sein – mehr Infos gibt es hier.

Villain Of The Story:

Christian Grey – Gesang

Logan Bartholomew – Gesang

Cody Pauly – Gitarre

Page Brownie – Bass

Villain Of The Story online:

https://www.instagram.com/votsbandmn

https://www.facebook.com/votsbandofficial