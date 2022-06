Beatsteaks: kündigen zahlreiche neue Tourdaten an

Nach von abertausend Fans gefeierten Auftritten bei Rock Am Ring und Rock Im Park und der kürzlichen Veröffentlichung der neuen Single Kommando Sunshine kündigen die Beatsteaks nun zahlreiche weitere Tourtermine sowie Festival-Auftritte an.

Für die eigenen Shows stehen auch die Supports fest. Dazu spielt die Band einige Konzerte als Special Guest für sowohl Die Toten Hosen als auch Die Ärzte. Tickets für die noch nicht ausverkauften Konzerte sind unter beatstuff.de erhältlich!

Beatsteaks – Live 2022

09.06.22 Hamburg – Stadtpark (Support: Uche Yaara)

10.06.22 Wolfsburg – Hallenbad (ausverkauft, Support: 24/7 Diva Heaven)

11.06.22 Dresden – Junge Garde (Support: Cari Cari)

17.06.22 AT – Wien – Wien Arena (Support: Kerosin)

18.06.22 CH – Thun – Stockhorn Arena (mit: Die Ärzte)

23.06.22 Köln – E-Werk (Support: Power Plush)

24.06.22 Köln – E-Werk (ausverkauft, Support: Laura Lee & The Jettes)

25.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena (mit: Die Toten Hosen)

01.07.22 Berlin – Wuhlheide (ausverkauft, Support: Laura Lee & The Jettes)

02.07.22 Berlin – Wuhlheide (ausverkauft, Support: Laura Lee & The Jettes)

08.07.22 Konstanz – Klein Venedig (Support: Power Plush)

09.07.22 Erfurt – Sommerpalooza (Support: BSÍ, Kid Dad)

15.07.22 Paderborn – Schloss- und Auenpark (Support: Pauls Jets)

16.07.22 Darmstadt – Endlich Open Air (Support: 24/7 Diva Heaven)

28.07.22 Bonn – Green Juice Festival

29.07.22 Schrobenhausen – Noisenhausen

30.07.22 Reutlingen – Hafensounds Festival (Support: Jealous)

31.07.22 Kiel – Watt En Schlick

05.08.22 Hannover – Fährmannfest (Support: Acht Eimer Hühnerherzen, Power Plush)

06.08.22 Elend – Rocken am Brocken

12.08.22 CH – Zürich – Dynamo

13.08.22 CH – Solothurn – Kofmehl (Support: Annie Taylor)

14.08.22 Höchstadt – Schlosshof Festival (Support: Cari Cari)

16.08.22 München – Olympiapark (Support: Cari Cari)

26.08.22 Rostock – M.A.U. Club (Support: Annie Taylor)

27.08.22 Bremen – Bürgerweide (mit: Die Toten Hosen)

10.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide (mit: Die Toten Hosen)

16.09.22 Berlin – Waldbühne – 25 Jahre RadioEins

17.09.22 Bosen – Festwiese am Bostalsee (mit: Die Ärzte)

Die Ende Mai erschienene Single Kommando Sunshine war nach der Cover-EP In The Presence Of von 2020 das erste Lebenszeichen der Beatsteaks seit dem Doppelalbum Yours, das bereits 2017 erschien.