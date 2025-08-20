Highfield Festival 2025: ist erfolgreich zu Ende gegangen

Die Hip-Hop-Überflieger von K.I.Z haben die Gäste des Highfield 2025 begeistert in die Nacht entlassen. Rund 28.000 Besucher feierten vom 15. bis 17. August friedlich die Musik und den Sommer. Veranstalter FKP Scorpio und Semmel Concerts gaben zudem noch am Festivalsamstag die ersten drei Acts für 2026 und eine weitere Überraschung zum Vorverkauf bekannt.

Zusammen mit den Headlinern K.I.Z, Deichkind, Kontra K, Electric Callboy, Clueso, Bilderbuch und Nina Chuba standen insgesamt mehr als 40 Acts auf den drei Bühnen am Störmthaler See. Wie immer stach das Highfield als eines der größten Open-Air-Festivals Ostdeutschlands nicht nur durch die Musik auf seinen Bühnen, sondern auch durch das idyllische Gelände mit eigenem Badestrand hervor. Dort gab es mit der Beck’s Beach Stage eine eigene Bühne und außerdem die Möglichkeit, im See zu baden oder die Sommertage mit verschiedenen Freizeitangeboten zu verleben, darunter erstmals Kurse in Yoga und Aquafitness. Ebenfalls neu und nachgefragt war neben einem Musikbingo von Rausgegangen der Live-Talk von DIFFUS mit Mehnersmoos und Electric Callboy.

Noch am Festivalsamstag wurden die ersten drei Acts für das kommende Highfield Festival vom 14. bis 16. August 2026 veröffentlicht: Dann wird mit dem Berliner Duo SDP eine einflussreiche Hip-Hop-Formation auf der Bühne stehen, die nicht nur Genregrenzen, sondern auch Chartrekorde brechen. Ebenfalls zu Gast sein werden die Beatsteaks, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich sind und mit Please ihr aktuelles Album im Gepäck haben. Auch die Dresdner Rap-Crew 01099 war mit Kinder Der Nacht erfolgreich und landete damit auf Platz eins der Albumcharts – und im kommenden Jahr auf dem Highfield direkt vor den Toren Leipzigs.

Neben diesen Bestätigungen wollen sich die Veranstalter FKP Scorpio und Semmel Concerts bei ihren treuen Gästen noch auf eine andere Weise bedanken: Alle Ticketkäufer des Highfield Festivals 2025 erhalten bis zum offiziellen Vorverkaufsstart am Dienstag, 19. August, um 12 Uhr, die Möglichkeit, rabattierte Loyalty-Tickets für die kommende Ausgabe zu kaufen. Damit kostet der Festivalpass für sie 129,- statt der regulären 139,- Euro, und der Campingpass 49,- statt 54,- Euro. Mit der Trennung der Tickets für Musikprogramm und Camping bezahlen Gäste zukünftig nur die Leistungen, die sie wirklich brauchen.

Weitere Infos und Tickets gibt es zum oben genannten Vorverkaufsstart auf www.highfield.de und www.eventim.de. Das Highfield Festival ist eine Kooperationsveranstaltung von FKP Scorpio und Semmel Concerts.