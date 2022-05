Beatsteaks: stellen neue Single bei Club-Show vor & gehen auf Tour im Sommer

Weg mit den dunklen Wolken, das Kommando Sunshine ist da: Die Beatsteaks haben ihre neue Single mit gleichem Namen veröffentlicht und spielen dazu (eine bereits ausverkaufte) super exklusive Club-Show im Cassiopeia Berlin. Den ganzen Sommer über ist die Band auf Tour!

Die neue Single verbindet dabei alle Elemente, für die die Beatsteaks seit 1995 so beliebt sind: Hektische Drums, geschrammelte, quietschende Gitarren, große Melodien und diese besondere Portion Weirdness – Der Song erinnert vom Sound mehr an Smack Smash und Limbo Messiah als an die letzten Werke der Band und kommt in einem ungeschliffenen Live-Sound daher.

Live vorstellen werden die Beatsteaks den Song bereits kommenden Sonntag, bei einer exklusiven Club-Show in Berlin, die in wenigen Minuten ausverkauft war.

„Wir sind außerordentlich froh, vermelden zu können, dass wir am 29. Mai ein Konzert in dem Berliner Club Cassiopeia spielen werden. Außerdem haben wir ein neues Lied aufgenommen, das auf den Namen Kommando Sunshine hört und am 27. Mai veröffentlicht wird. Wir gedenken, es in der Cassiopeia live zu spielen, videotechnisch mitzunehmen und später zu verwerten. Wer also Bedenken hat, möglicherweise im Bild zu sein, ist hiermit gewarnt und nimmt lieber Abstand vom Kauf einer Karte. Alle anderen erklären sich ausdrücklich einverstanden, dass ihre Seele für diesen Abend uns gehört“, so die Band in ihrem Newsletter.

Im Sommer spielen Beatsteaks zahlreiche Konzerte, u.a. bei Rock Am Ring / Rock Im Park.

Beatsteaks – Live 2022

29.05. Berlin, Cassiopeia (ausverkauft)

30.05. Saarbrücken, Garage (ausverkauft)

31.05. Freiburg, Jazzhaus

02.06. Karlsruhe, Substage (ausverkauft)

03.06. Nürnberg, Rock Im Park (Mandora Stage, 21:50 Uhr)

05.06. Nürburg, Rock Am Ring (Mandora Stage, 21:20 Uhr)

09.06. Hamburg, Stadtpark

10.06. Wolfsburg, Hallenbad

11.06. Dresden, Junge Garde

17.06. AT – Wien, Arena Open Air

23.06. Köln, E-Werk

24.06. Köln, E-Werk (ausverkauft)

01.07. Berlin, Wuhlheide (ausverkauft)

02.07. Berlin, Wuhlheide (ausverkauft)

08.07. Konstanz, Klein Venedig

15.07. Paderborn, Schlosshof Festival

12.08. CH – Zürich, Dynamo

13.08. CH – Solothurn, Kofmehl

Das letzte reguläre Album der Band, Yours, erschien 2017. 2020 folgte die Cover-EP In The Presence Of.