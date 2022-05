Dawn Of Destiny veröffentlichen ihr neuestes Video vom neuen Album Of Silence, das am 24.06.2022 auf den Markt kommt. Say My Name lautet der Titel des Videos, das zeitgleich auf allen digitalen Plattformen erhältlich ist:

In über 15 Jahren haben die Metaller aus Bochum nun das achte Album am Start, das für Fans eine kleine Besonderheit bereithält: es wird eine streng limitierte First Edition dieses Album geben.