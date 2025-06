Dawn Of Destiny: veröffentlichen ihren zweiten Bonustrack „No Place To Stay“

Ein halbes Jahr nach Erscheinen des hochgelobten Albums IX legen die Bochumer Power-Metaller rund um Mastermind Jens Faber noch einmal mit einer digitalen Single nach!

Der Song auf allen gängigen Plattformen verfügbar.

Dawn Of Destiny sind eine Konstante in der deutschen Metalszene! Seit fast 20 Jahren liefern die Power Metaller ein klasse Album nach dem anderen ab. Die vergangenen zwei Alben schossen bei Spotify in die Millionenränge. Nun erschien mit IX das mittlerweile neunte Album aus der Meisterschmiede von Jens Faber, der es auch bei den zwölf neuen Songs wieder schafft, diese ganz besondere Dawn Of Destiny-Magie zu erschaffen. Um es in einem Songtitel auszudrücken: ist IX nun die Crown Of Creation? In jedem Fall veröffentlichten Dawn Of Destiny auch bei diesem Album wieder sehr hochklassige Kompositionen, denen man sich nicht verschließen kann.

