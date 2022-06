Dawn Of Destiny: geben Chris Harms (Lord Of The Lost) als Gastmusiker auf dem achten Album „Of Silence“ bekannt

Spektakuläre Gastmusiker haben bei Dawn Of Destiny eine lange Tradition. Neben den großartigen Jon Oliva (Savatage), Mats Leven (Therion, Candlemass), Björn Speed Strid (Soilwork) und Zak Stevens (ebenfalls Savatage) ist nun – beim neuen Album Of Silence – Chris Harms, the Lord Of The Lost persönlich an Bord. Der Frontmann, der mit seiner Band Lord Of The Lost aktuell mit Iron Maiden on Tour ist, hat dem Song Childhood seinen ganz persönlichen Charme verliehen. Eine erste Hörprobe wird in Kürze auf der Facebook-Seite von El Puerto Records zu hören sein, bevor am 24.06.2022 dann das neue Album erscheint.

Dawn Of Destiny Bandleader Jens Faber ist begeistert: „Eigentlich wollte ich den Song selber singen, aber nach dem ersten Demo schien er mir wie gemacht für Chris zu sein. Ich spielte ihm den Song vor und er hat sofort zugesagt. Eigentlich ganz einfach. Was er dann am Ende daraus gemacht hat, hat uns alle total umgehauen“.

Of Silence beinhaltet 13 brandneue Songs, die allesamt von Mastermind Jens Faber geschrieben wurden. Mix and Mastering wurde von Dennis Köhne übernommen. Die Fans dürfen sich auf eine Spielzeit von über einer Stunde freuen.

In über 15 Jahren haben die Metaller aus Bochum nun das achte Album am Start, das für Fans eine kleine Besonderheit bereithält: die streng limitierte First Edition dieses Albums!

Diese CD im Steelcase ist limitiert auf 100 Stück.

Exklusiv nur erhältlich unter www.epr.rocks

Of Silence Tracklist:

01 – We Are Your Voice

02 – Judas In Me

03 – Childhood (Feat. Chris Harms)

04 – Say My Name

05 – White Mystery

06 – Not The Way It Is

07 – Little Flower

08 – Burning Heart

09 – Silence

10 – Run

11 – The Curse

12 – Inner Voice

13 – This Is Our Legacy

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: