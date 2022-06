Wake: launchen ihre neue Single „Infinite Inward“

Am 22. Juli werden die Kanadier Wake ihr sechstes Album Thought Form Descent über Metal Blade Records veröffentlichen. Nun wurde die neue Single Infinite Inward veröffentlicht, hört sie euch hier an:

Das Video zur ersten Single Swallow The Light (Regie: Michael Jari Davidson//@MJD_DOP), könnt ihr euch hier ansehen: metalblade.com/wake – dort kann Thought Form Descent auch in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– digipak-CD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– leaf green marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– red marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– olive green marbled vinyl (US exclusive)

