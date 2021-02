Wake: unterzeichnen weltweiten Deal bei Metal Blade Records

Metal Blade Records freuen sich darüber, das weltweite Signing von Wake bekanntzugeben!

Gnadenlose Transformation, Aggression und Transzendenz haben das Drehbuch für die kanadischen Metaller Wake geschrieben. Seit ihrer Gründung im Jahre 2009, haben sie zahlreiche EPs und Singles veröffentlicht und dazu fünf Longplayer, mit welchen sie die Welt betourt haben. Ihr anstehendes sechstes Album, welches sie im Juni dieses Jahres gemeinsam mit Dave Otero (Cattle Decapitation, Archspire) aufnehmen werden, eröffnet dann das neue Bandkapitel bei Metal Blade Records!

Wake meinen dazu: „Wir alle bei Wake haben eine große Wertschätzung sowohl für Metal Blade als auch für die Bands auf deren Roster aus jeglicher Ära ihres Schaffens. Ein schier endloser Strom an Metal Blade Künstlern wurde in unserem Van während einer Vielzahl von Touren gespielt. Mit unserer Musik haben wir bislang immer unsere eigene Vision zu unseren eigenen Bedingungen verfolgt. Wir haben musikalisch eine Menge Terrain erkundet, und das wurde von der Geschichte beeinflusst, die Metal Blade geschrieben hat. Wir sind also ziemlich aufgeregt, dass wir uns mit ihnen zusammengetan haben. Erwartet in naher Zukunft eine Menge mehr Lärm aus unserem Lager!“

Wakes aktuelles Album Devouring Ruin war auf zahlreichen „Best of 2020“-Listen vertreten (inklusive Decibel Magazine, Exclaim!, BrooklynVegan, u.a.); bereits kurze Zeit nach Veröffentlichung hat die Band die Confluence EP veröffentlicht. Ihr könnt euch hier einen Trailer mit behind-the-scenes Material zum Erschaffen von Confluence ansehen:

Quelle: Metal Blade Records