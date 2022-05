Wake: veröffentlichen Details zum neuen Album ‚Thought Form Descent‘

Am 22. Juli werden die Kanadier Wake ihr sechstes Album Thought Form Descent über Metal Blade Records veröffentlichen. Einen ersten Vorgeschmack auf das Album bietet das neue Video zur Single Swallow The Light (Regie: Michael Jari Davidson//@MJD_DOP), das hier zu sehen ist:

Unter metalblade.com/wake kann Thought Form Descent auch in den folgenden Formaten vorbestellt werden:



– digipak-CD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– leaf green marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– red marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– olive green marbled vinyl (US exclusive)

Wake waren nie eine Band, die sich wiederholen wollte, sondern haben sich mit jeder Veröffentlichung weiterentwickelt. Devouring Ruin aus dem Jahr 2020 machte dies deutlicher als je zuvor, die Confluence EP aus demselben Jahr unterstrich dies noch einmal, und nun kehren sie mit Thought Form Descent zurück – ihrer bisher dynamischsten, vielfältigsten und emotionalsten Veröffentlichung. „Ich würde die Platte als einen Ort beschreiben, an dem man neu überlegt, was ‚extrem‘ bedeutet. Die Worte ‚brutal‘, ‚vernichtend‘, ‚verheerend‘ sind überstrapazierte Adjektive für extreme Musik. Wir wollten die Leute dazu zwingen, sich mit der Idee auseinanderzusetzen, dass ‚brutale‘ oder ‚extreme‘ Ideen nicht nur Blastbeats oder kantige Tritone sind, oder, was noch wichtiger ist, dass ‚brutale‘ Elemente neben betont passiven Elementen eine eigene Erfahrung schaffen können, die sowohl beides als auch keines davon kanalisieren kann.“ Das Ergebnis sind acht nuancierte Tracks, die die Skala von unerbittlich schwer bis hin zu exquisit schön durchlaufen – oft gleichzeitig – und den Hörer sofort packen und seine volle Aufmerksamkeit fordern. Gleichzeitig sind sie aber auch üppig strukturiert und vielschichtig und bieten bei jedem weiteren Hören mehr, entfalten sich und zeigen verborgene Tiefen und heben Wake auf eine ganz neue Ebene.

Für die Aufnahmen des Albums arbeitete die Band erneut mit Dave Otero (Allegaeon, Cattle Decapitation) bei Flatline Audio in Denver, CO, zusammen. „Dave ist jemand, der etwas tut, was wir lieben – er steht über dem, was die Leute über ihn denken. Sicher, er hat viele erfolgreiche Death-Metal-Alben aufgenommen, aber seine Fähigkeit, Popmusik und ihre Komposition zu verstehen, sein Wissen über Musiktheorie und seine Bereitschaft, sich direkt in die Bewegung eines Songs und seine Akkordfolgen hineinzuversetzen, nicht nur in die Riffs, sind Dinge, die weit über ‚Death Metal‘ hinausgehen. Er kann ohne mit der Wimper zu zucken harte Rechtskurven in wildes Klangterritorium einschlagen, und er hat auch während der Abweichung immer eine Idee. Er hat sehr viel zu dieser Platte beigetragen.“ Nachdem sie sich im Vorfeld gründlich vorbereitet hatten, konnte die Band im Studio neue Dinge ausprobieren, mit Ideen spielen und Songs neu arrangieren, sie hatte die Zeit, in den sprichwörtlichen Kaninchenbau hinabzusteigen und zu sehen, wohin er sie führte. Kevin Hufnagel von Gorguts ist ebenfalls mit von der Partie und spielt Gitarre bei Pareidolia und Observer To Master, letzterer ist einer der melodischsten Songs der Platte.

Thought Form Descent Tracklist:

01. Infinite Inward

02. Swallow The Light

03. Mourning Dirge (Repose Of The Dead)

04. Pareidolia (Feat. Kevin Hufnagel Of Gorguts)

05. Venerate (The Undoing Of All)

06. Observer To Master (Feat. Kevin Hufnagel Of Gorguts)

07. Bleeding Eyes Of The Watcher

08. The Translation Of Deaths

Für Fans, die auf das Neueste von Wake gespannt sind, ist die Band ab dieser Woche in ganz Nordamerika unterwegs! – mit Misery Index, Origin und Wolf King. Nachstehend alle Termine.

Wake Tourdates

w/ Misery Index, Origin, Wolf King

May 6 – Chicago, IL – Cobra Lounge

May 7 – Indianapolis, IN – Emerson Theater

May 8 – Detroit, MI – Sanctuary

May 9 – Toronto, ON – Velvet Underground

May 10 – Ottawa, ON – Mavericks

May 11 – Montreal, QC – Foufounes Electriques

May 12 – Quebec City, QC – La Source De La Martiniere

May 13 – Boston, MA – Sonia

May 14 – Brooklyn, NY – Saint Vitus

May 15 – Clifton, NJ – Dingbatz

May 16 – Greensboro, NC – The Blind Tiger

May 17 – Atlanta, GA – Masquerade (HELL)

May 18 – Tampa, FL – Brass Mug

May 19 – New Orleans, LA – Banks Street Bar

May 20 – Houston, TX – Acadia

May 21 – Dallas, TX – Amplified

May 22 – Austin, TX – Come and Take It

May 24 – Denver, CO – Hi-dive * Wake only

May 25 – Salt Lake City, UT – Aces High Saloon * Wake only

Wake Line-Up:

Josh Bueckert – Drums

Arjun Gill – Guitars

Rob Lachance – Guitars

Kyle Ball – Vocals

Ryan Kennedy – Bass

