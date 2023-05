Dawn Of Destiny: entfachen den „Metal Storm“ – neue Single plus Video

Vor 10 Monaten erschien das letzte Dawn Of Destiny Album Of Silence, das für die Band in der Tat ein Meilenstein war. Der Song mit Lord Of The Lost-Gastsänger Chris Harms erreichte Award Status bei Spotify.

Um der stetig gewachsenen Fanbase die Wartezeit auf ein neues Album zu verkürzen. veröffentlicht die Band um Mastermind Jens Faber mit Metal Storm eine Hommage an die eigene Musikrichtung und richtet sich damit an die „Ewig gestrigen“, die Heavy Metal immer noch als Gebrüll und Satanisten Musik ansehen.

Line-Up:

Jeanette Scherff: Lead & Backing Vocals

Jens Faber: Bass, Piano, Lead & Backing Vocals

Veith Offenbächer: Lead, Rhythm And Clean Guitars

Dirk Raczkiewicz: Keyboards & Synths

Philipp Bock: Drums

