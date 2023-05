Evil Excess: neue Band aus Koblenz macht Fotoshooting mit unserem Redakteur Juergen S.

Fünf Jungs aus dem Koblenzer/Andernacher Raum haben sich 2022 zusammengefunden, um die Welt mit neuem Black/Speed Metal zu erfreuen. Eigentlich sind es nur vier Jungs aus dem Koblenzer/Andernacher Raum, denn ihr Sänger C. Skullcrusher kommt aus dem Saarland. Nachdem für ihn die Aufenthaltsgenehmigung für Koblenz erledigt war, konnten mit Evil Excess schnell ein Bandname und auch Proberäume gefunden werden. Die Proberäume der Band liegen direkt neben denen der deutschen Black Thrash Legende Desaster und der Koblenzer Allstar Band Moontowers. Da kann für die Zukunft von Evil Excess doch nichts schiefgehen und dem Black/Speed Metal kann mit Lyrics über Blasphemie, Metal und Alkohol gefrönt werden.

Ein erster Gig erfolgte bereits am 25.03.2023 auf dem Hellbangers Metalbattle in Winningen zusammen mit den Bands Sphinx und Deathfist. Mindestens fünf weitere Gigs werden in diesem Jahr noch folgen, Näheres erfahrt ihr zu gegebener Zeit.

Gitarrist J. Excessor und unser Redakteur Juergen S. aka Big Simonski treffen sich häufiger bei Veranstaltungen im Florinsmarkt, im JUZ Andernach oder auch im Big House Neuwied. Legendär sind auch ihre Meetings beim Kultfestival Deathfeast, wo Blasphemie, Metal und Alkohol ebenfalls Themen sind.

Dabei ist die Idee entstanden, Bandfotos für Evil Excess zu machen. Es hat dann einige Zeit gedauert, bis ein Termin und ein passender Ort gefunden wurden. Was ist für eine Black/Speed Metal Band, die sich Evil Excess nennt, naheliegender, als an einer christlichen Stätte ihr unheiliges Unwesen mit Blasphemie, Metal und Alkohol zu treiben!? Am 22.04.2023 war es dann so weit. Man traf sich im Proberaum, um anschließend zu einer alten Klosterruine zu fahren und dort Fotos zu schießen, von denen wir euch einige hier zeigen möchten.

Die Band und unser Redakteur hatten eine Menge Spaß, den wir euch hier nicht vorenthalten möchten. Einige der Fotos seht ihr oben in der Headline.

Seid sicher, dass ihr bald Neues über Evil Excess erfahren werdet, unter anderem in einem Interview!

Evil Excess sind:

Gesang – C. Skullcrusher

Bass – Fürst Vinter

Gitarre – J. Excessor

Gitarre – Marv

Schlagzeug – A. Havoc