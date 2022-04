Dawn Of Destiny: veröffentlichen erste Single/Video „Judas In Me“

Dawn Of Destiny veröffentlichen die erste Single/das erste Video Judas In Me vom kommenden neuen Album Of Silence, das am 24. Juni 2022 über El Puerto Records erscheinen wird.

Judas in Me ist die erste Single aus Dawn Of Destinys 8. Studioalbum Of Silence und zeigt Dawn Of Destiny in absoluter TOP-Form. Symphonischer Power Metal vom Feinsten. Dawn Of Destiny beweisen einmal mehr, dass ihre einzigartige Mischung aus weiblichem und männlichem Gesang zu 100% zu ihrer musikalischen Vision passt. Sie bringen ihren symphonischen Power Metal sogar noch einen Schritt weiter, indem sie großartige Melodien und Harmonien mit absolut harten Gitarrenriffs und wirklich harten Drums kombinieren.

Damit startet auch der Vorverkauf des neuen Albums.

Of Silence wird als CD und streng limitierter „First edition“ Steel Box mit handsigniertem Booklet erscheinen.

Of Silence Tracklist:

We Are Your Voice Judas In Me Childhood (Feat. Chris Harms) Say My Name White Mystery Not The Way It Is Little Flower Burning Heart Silence Run The Curse Inner Voice This Is Our Legacy

Weitere Infos zu Dawn Of Destiny könnt ihr hier nachlesen: