Phoebus The Knight: neue EP „The Cursed Lord“ erscheint am 21.06.2023

Die französischen Schöngeister starten eine feine Serie von EPs unter dem Titel Phoebus The Knight Chronicles, die Nebengeschichten und Überlieferungen aus dem Universum von Phoebus The Knight behandeln werden!

Die erste EP der Reihe trägt den Titel The Cursed Lord und wird am 21. Juni 2023 physisch und digital auf allen Streaming-Plattformen erscheinen. Vorbestellungen für die physische Version sind auf der Website der Pariser Künstler erhältlich.

Die neue EP behandelt den Kampf der Ritter von Heliopolis gegen Gilles de Rais, der in die Abgründe der dunklen Magie, der Dämonologie und des Wahnsinns gestürzt ist. Werden die Ritter in der Lage sein, den Frieden im Land von Rais wiederherzustellen?

The Cursed Lord Tracklist:

1. The Cursed Lord

2. The Black Dungeon

3. Surrounded By Darkness

4. The Tears Of Rowena

5. The Tears Of Rowena • Metal Opera Version • Bonustrack

Flashback:

Phoebus The Knight wurde im Kopf von Axel de Montalembert geboren. Mit seiner Leidenschaft für Musik, Heldenfantasie, Esoterik und Historie schuf er die Geschichte von Phoebus und seinen Gefährten, den Rittern von Heliopolis, und verschmolz dabei Heldenfantasie und Historie.

Um seine großartige Geschichte in Musik umzusetzen, brauchte er einen Komponisten, der für eine Metal-Band und ein großes Orchester Lieder schreiben konnte, um der Geschichte den nötigen epischen Atem zu verleihen. So traf er den klassisch ausgebildeten, auf etablierten Bühnen aktiven Opernsänger Adrien Djouadou, und gemeinsam schufen sie das gesamte Konzept von Phoebus The Knight.

Axel schrieb die Texte und sang sie natürlich auch, und Adrien komponierte die gesamte Musik, spielte die Gitarre und übernahm den Background-Gesang. Aber Phoebus The Knight brauchte Musiker, und so fanden sie ein großartiges Team, das sie auf dieser Reise begleitete:

Noémie Allet am Bass und Gesang, Adrien Guingal an der Gitarre und Guillaume Remih am Schlagzeug. Jedes Mitglied der Band sollte eine Figur aus der Geschichte von Phoebus und seinen Gefährten darstellen.

Auf ganz natürliche Weise also wurde Phoebus The Knight so zu einer Symphonic Metal-Band mit einem ganzen konzeptionellen und visuellen Universum. Sie legen Wert auf Qualität in der Musik, der Produktion und der Arbeit aller Beteiligten. Phoebus The Knight findet seine Wurzeln in Bands wie Nightwish, Epica, Within Temptation, Powerwolf, Rhapsody Of Fire, Cradle Of Filth …

Phoebus The Knight Line-Up:

Phoebus – Vocals

Oswald Croll – Guitars, Backing Vocals

Hadrian – Guitars, Backing Vocals

Arkeuid – Bass, Vocals

Robin Of Locksley – Drums

