After Infinity: veröffentlichen das Video zu „Do What You’ve Got to Do“

Die finnische Symphonic-Power-Metal-Band After Infinity hat endlich das lang erwartete selbst betitelte Debütalbum über Mauste Records veröffentlicht! Mit neun Titeln und einer Spielzeit von über 41 Minuten enthält After Infinity den Song Do What You’ve Got To Do:

Zsolt Szilagyi, Mastermind des Projekts, hat über Do What You’ve Got To Do gesagt:

“Der Verlust eines geliebten Menschen ist eines der traurigsten und schrecklichsten Dinge, die wir in unserem Leben erleben müssen, und es gibt kein Entkommen. Manchmal ist das Einzige, was wir tun können, „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Im Musikvideo findet eine Witwe eine Notiz ihres verstorbenen Mannes, der seine Frau zu einem letzten Date mitnehmen wollte. Leonard F. Guillans gefühlvoller Leadgesang verleiht diesem fesselnden finnischen Metal-Track eine schöne und kraftvolle Dimension.”

After Infinity verbindet nahtlos die rohe Energie des Heavy Metal, den epischen Reiz des Power Metal, die gefühlvollen Melodien des Hard Rock und bietet eine dynamische und zum Nachdenken anregende Klangreise. Die Refrains sind eingängig, die Riffs hart und die Balladen emotional. Die fünf Sänger sorgen dafür, dass der Sound von Anfang bis Ende frisch bleibt.

Die lyrischen Themen bewegen sich durch die dunkleren Bereiche des Lebens wie Krieg, politische Unruhen und Verlust und reflektieren die Herausforderungen, denen sich die Welt heute gegenübersieht. Trotz der Schwere dieser Themen versucht das Album, Lichtblicke zu entdecken und das Licht am Ende des Tunnels zu erhellen.

Dieses Album richtet sich an ein vielfältiges Publikum und spricht diejenigen an, die sowohl die Intensität des Metals als auch die Tiefe des bedeutungsvollen Geschichtenerzählens schätzen. Egal, ob Sie ein Metal-Enthusiast sind oder jemand, der auf der Suche nach tiefgreifenden Erzählungen in der Musik ist, das Debüt von After Infinity verspricht ein fesselndes Erlebnis, das noch lange nach dem Schlussakkord nachhallt.

Musik, Text und Arrangement von Zsolt Szilagyi. Gemischt und co-produziert von Benji Connelly (Everfrost, Metal De Facto) und gemastert von Mika Jussila in den Finnvox Studios. Foto von Lauri „Läpä“ Koivusalo. Logo von Musicpro1o1. Artwork von Zsolt Szilagyi.

After Infinity Tracklist:

1. Calm Before The Storm

2. I Surrender To You feat. Leonard F. Guillan

3. A Game Of Chess feat. Mikael Salo

4. Do What You’ve Got To Do feat. Leonard F. Guillan

5. Crown Of Clowns feat. Mikael Salo

6. Capital Punishment

7. Without You feat. Nitte Valo

8. The Power Beyond His fight Feat. Stephen Baker

9. Two Restless Hearts feat. Nitte Valo And Juanma Draven

After Infinity sind:

Zsolt Szilagyi – Gitarre, Synth, Songwriting

Roi Partanen – Bass

Gideon Ricardo – Orchestrierungen

Nitte Valo, Mikael Salo, Leonard F. Guillan, Stephen Baker, Juanma Draven – Gastgesang