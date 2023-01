Twilight Force: neues Album „At The Heart Of Wintervale“ ist jetzt erhältlich

Die schwedischen Symphonic Power Metaller Twilight Force haben am 20. Januar ihren vierten Longplayer At The Heart Of Wintervale veröffentlicht. Mehr als drei Jahre nach dem letzten Studioalbum der Band, erzählt ihr neuestes Werk brandneue und spannende Geschichten aus den Twilight Kingdoms! Zusammen mit der Veröffentlichung des Albums haben die Schweden auch ein neues Musikvideo zum Titelsong At The Heart Of Wintervale veröffentlicht, das hier zu sehen ist:

Twilight Force kommentieren:

„Freut euch! Das ewige Warten hat ein Ende! At The Heart Of Wintervale ist endlich auf die sterbliche Welt losgelassen worden, und alles ist wieder gut! Diese Kreation ist der Höhepunkt unserer immensen Bemühungen, euch auf eine Reise durch die weiten Reiche der Zwielichtkönigreiche mitzunehmen und ihre reiche Geschichte an Mythen und Magie durch ein schnelles und funkelndes musikalisches Abenteuer zu erkunden. Kommt also und begleitet uns wieder einmal auf eine unvergessliche Reise – denn heute ist ein Tag zum Feiern!

Möge die Macht des Drachens euch für immer leiten!“

Kauft euch At The Heart Of Wintervale in verschiedenen Formaten und streamt das Album jetzt hier: https://twilightforce.bfan.link/at-the-heart-of-wintervale.a01

Twilight Force sind:

Allyon | Lead- und Hintergrundgesang

Lynd | Lead- und Rhythmusgitarre

Born | Bass

Blackwald | Keyboards und Erzählung

De’Azsh | Schlagzeug

Aerendir | Rhythmus- und Akustikgitarren

