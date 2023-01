Heidevolk: präsentieren neues Musikvideo zum epischen, akustischen Album-Titeltrack „Wederkeer“

Seit der Veröffentlichung ihres beeindruckenden Debüts De Strijdlust Is Born (2005) haben Heidevolk die Heavy-Musik-Szene im Sturm erobert und mit ihrer ganz eigenen Art von Pagan-Folk-Metal die Bühnen der Welt erobert. Nach ihrem letzten Werk, dem vielbeachteten Vuur Van Verzet (2015), veröffentlicht die niederländische Band am 24. Februar 2023 ihr siebtes Studio-Meisterwerk Wederkeer über Napalm Records.

Nach den bereits veröffentlichten ersten Album-Singles Klauwen Vooruit und Drink Met De Goden (Walhalla) haben Wederkeer ein brandneues Musikvideo zum epischen, akustischen Album-Titeltrack veröffentlicht!

Die Band kommentiert:

„Wir präsentieren wir voller Stolz unser drittes Musikvideo von Wederkeer!“

„Der Titeltrack Wederkeer ist eine kraftvolle akustische Hymne über innere Stärke, Stolz und Überzeugungen. In dem Video sehen wir eine junge Frau, die durch den kalten, dunklen Wald wandert. Sie ist verloren, doch etwas in ihrem Inneren treibt sie an und sagt ihr, dass sie weitermachen soll. Plötzlich wird sie von einer verlockenden Hymne angelockt, die sie zu einer Szene führt, in der die Fackeln eines Feuers durch die Bäume schimmern und die Schatten von Männern eine reine und kompromisslose Hymne singen. Als sie schließlich den Kreis des Lichts betritt, ist die Szene, die sie zu sehen glaubte, verschwunden, als hätte es sie nie gegeben…

Da die Veröffentlichung unseres neuen Albums immer näher rückt, gibt dieser raue akustische Track einen weiteren Einblick in das, was auf euch zukommen wird. Schließt euch uns an, denn die Pagan Metal Brotherhood ist auf dem Vormarsch!“

Seht euch hier das neue Heidevolk-Video zu Wederkeer an:

In einer Welt der Mythen, der Natur und der Legenden der Veluwe-Region in den Niederlanden ist das kommende Konzeptalbum der Band – basierend auf den Interpretationen der Runen – eine kraftvolle Odyssee des Selbst, die tief in Metal und Folklore verwurzelt ist. Wederkeer(was so viel wie „zurückkehren“ oder „wiederbeleben“ bedeutet) lädt den Hörer ein, einen Schritt zurückzutreten aus der unaufhörlichen Flut von Medien und Reizen und nach innen zu schauen, um herauszufinden, wer wir sind, was uns antreibt, was unsere Werte sind und was wir bisher vom Leben gelernt haben.

Mit doppeltem cleanen Gesang, unwiderstehlich eingängigen Songs, traditionellen Instrumenten und schnellen Metal-Riffs, die alle durch ihr folkloristisches Feuer und ihren heidnischen Stolz angeheizt werden, liefern Heidevolk einen kompromisslosen Sound und ein musikalisches Abenteuer. Wederkeer macht da keine Ausnahme und beweist, warum die sechsköpfige Band aus Arnheim eine der besten, konkurrenzlosesten und aufregendsten Bands ihres Genres und darüber hinaus ist!

Das Album wurde in den Sandlane Recording Facilities aufgenommen, von Joost van den Broek gemischt und von Darius van Helfteren gemastert. Heidevolk wissen, wie man stolze Hymnen und direkte, unverblümte Metalsongs perfekt in Szene setzt, und die Beimischung breiter Chöre und verschiedener Folk-Musiker am Gesang, Geigen, Cello, Bukkehörner und traditionellere mittelalterliche Instrumente machen Wederkeer nicht nur zu einer bombastischen Folk- und Pagan-Metal-Platte vom Feinsten, sondern auch zu einer glorreichen Album-Rückkehr für Heidevolk!

Wederkeer hier vorbestellen: https://napalmrecords.com/heidevolk

Wederkeer wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 6-seitiges CD-Digipak

– 2 LP Gatefold Vinyl Dunkelgrün

– Deluxe-Holzbox

– Digitales Album

Heidevolk Live:

23.02.2023 (NL) Arnhem / LuxorLive

24.02.2023 (NL) Rotterdam / Baroeg

25.02.2023 (DE) Oberhausen / Helvete

26.02.2023 (NL) Drachten / Iduna

Heidevolk sind:

Bassgitarren, Hintergrundgesang: Rowan Roodbaert

Gitarren, Hintergrundgesang: Koen Vuurdichter

Gesang, Akkordeon: Jacco Bühnebeest

Gitarren: Mat Snaerenslijper

Gesang: Daniël Den Dorstighe

Schlagzeug: Kevin Houtsplijter

