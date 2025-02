Battle Beast: kündigen Europatour 2025 an

Die finnische Band Battle Beast hat eine umfangreiche 35-Show-Europatournee als ersten Teil ihrer kommenden Welttournee angekündigt. Die Tour beginnt am 17. Oktober mit ihrer bisher größten deutschen Headline-Show in der Hamburger Inselpark Arena und wird die Band bis Mitte Dezember auf Tournee halten.

Die Band freut sich, die deutsche Metal-Sensation Dominum als Special Guest und die aufstrebende schwedische Power-Metal-Band Majestica als Vorgruppe begrüßen zu dürfen, um die Tour mit melodischem Metal der Extraklasse abzurunden.

Tickets für die Tournee sind ab Mittwoch, 19. Februar, unter www.battlebeast.fi/tour erhältlich.

Das in Helsinki beheimatete Sextett ist derzeit tief in die Studioarbeit vertieft und nimmt ihr siebtes Album auf, das noch vor der Tournee veröffentlicht werden soll.

„We are dying to take the new songs out on the road and let everybody see and hear what we’ve been working on. Everything about this tour will be bigger, better, and more than we’ve ever done before. We can’t wait to see all our friends again—and hopefully make a whole bunch of new ones while we’re at it“, kommentiert Bassist Eero Sipilä.

Mit sechs Alben, über 300 Millionen Streams und vier aufeinanderfolgenden #1-Rekorden hat die Band fast zwei Jahrzehnte damit verbracht, die Metalszene zu erobern. Jetzt, stärker denn je, sind Battle Beast bereit, ihre bisher grandioseste Show auf ihre Metal-Jünger loszulassen. Das Beste steht uns noch bevor!

Battle Beast – European Tour 2025

w/ Dominum & Majestica

17-Oct-25 Germany – Hamburg, Inselpark Arena

18-Oct-25 Germany – Berlin, Huxleys Neue Welt

19-Oct-25 Netherlands – Den Bosch, The Rock Circus

21-Oct-25 England – Birmingham, O2 Institute

22-Oct-25 England – Manchester, O2 Ritz

23-Oct-25 England – Bristol, O2 Academy

24-Oct-25 England – London, Shepherd´s Bush Empire

25-Oct-25 France – Paris, Elysee Montmartre

26-Oct-25 France – Toulouse, Bikini Toulouse

28-Oct-25 Spain – Madrid, Sala La Riviera

29-Oct-25 Spain – Barcelona, Sala Apolo

30-Oct-25 France – Lyon, Transbordeur

31-Oct-25 Germany – Filderstadt, FILharmonie

01-Nov-25 Germany – Wiesbaden, Schlachthof

02-Nov-25 Belgium – Antwerp, Trix

04-Nov-25 Germany – Hannover, Capitol

05-Nov-25 Denmark – Roskilde, Gimle

06-Nov-25 Sweden – Huskvarna, Folkets Park

07-Nov-25 Sweden – Gothenburg, Trädgårn

08-Nov-25 Sweden – Stockholm, Fryshuset Arenan

09-Nov-25 Norway – Oslo, Rockefeller Music Hall

28-Nov-25 Germany – Leipzig, Felsenkeller – Ballsaal

29-Nov-25 Germany – Nuremberg, Löwensaal

30-Nov-25 Austria – Vienna, Arena Wien

01-Dec-25 Slovakia – Bratislava, Majestic Music Club

02-Dec-25 Hungary – Budapest, Barba Negra Red Stage

03-Dec-25 Slovenia – Ljubljana, Cvetlicarna d.o.o.

05-Dec-25 Germany – Munich, TonHalle

06-Dec-25 Switzerland – Pratteln, Z7 Konzertfabrik

07-Dec-25 Italy – Trezzo, sull’Adda Live Club

09-Dec-25 Switzerland – Lausanne, Metropole

10-Dec-25 Germany – Saarbrücken, Garage

12-Dec-25 Germany – Oberhausen, Turbinenhalle

13-Dec-25 Czech Republic – Zlin, Sports Hall Datart

14-Dec-25 Poland – Warsaw, Progresja

Battle Beast sind:

Noora Louhimo | Gesang

Eero Sipilä | Bass

Joona Björkroth | Gitarren

Juuso Soinio | Gitarristen

Janne Björkroth | Keyboards

Pyry Vikki | Schlagzeug

Battle Beast online:

https://battlebeast.fi/home

https://www.facebook.com/battlebeastofficial/

https://www.instagram.com/battlebeastband/