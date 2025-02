D-A-D: geben „Cowpunks And Glampires Tour 2025“ mit The 69 Eyes bekannt

Zur Feier ihres 40. Bandjubiläums und nach Veröffentlichung ihres aktuellen, von Fans und Musikpresse gefeierten Studioalbums Speed Of Darkness im letzten Jahr (über AFM Records HIER erschienen), haben sich die dänischen Hardrock-Ikonen D-A-D mit den finnischen Dark Rockern von The 69 Eyes für eine gemeinsame Cowpunks And Glampires Tour 2025 zusammengetan! Mit 15 Terminen in Deutschland, Polen, der Tschechischen Republik und Ungarn startet die Co-Headliner-Tour Ende Oktober in Budapest. Tickets sind ab sofort hier erhältlich: https://dragon-productions.eu/artist/d-a-d/

D-A-D über die kommende gemeinsame Tournee mit The 69 Eyes: „Langjährige Freunde und ‚heavy as hell‘. The 69 Eyes & D-A-D bündeln ihre Kräfte für eine tolle Tour durch Europa. Wir wollten das schon seit Jahren machen – beide Bands haben alles erlebt und sind gestärkt daraus hervorgegangen – seid dabei für ein paar großartige Abende. Zusammen, aus der Dunkelheit heraus!“

„Diese Jungs waren unsere frühe Inspiration, als wir die Band gründeten“, verraten The 69 Eyes. „Wir hörten den Ruf der Wildnis und verstanden ihn. Und teilen ihre Weisheit: Lange Haare sind der Schlüssel!“

Erlebt D-A-D und The 69 Eyes live an folgenden Terminen:

29.10.2025 HU – Budapest | Barba Negra

30.10.2025 CZ – Praha | Meet Factory

31.10.2025 PL – Warsaw | Proxima

02.11.2025 DE – Leipzig | Hellraiser

04.11.2025 DE – Nürnberg | Hirsch

06.11.2025 DE – Oberhausen | Turbinenhalle 2

07.11.2025 DE – Memmingen | Kaminwerk

08.11.2025 DE – Osnabrück | Hyde Park

09.11.2025 DE – Frankfurt | Zoom

10.11.2025 DE – München | Circus Krone

11.11.2025 DE – Karlsruhe | Substage

13.11.2025 DE – Köln | Live Music Hall

14.11.2025 DE – Braunschweig | Westend

15.11.2025 DE – Hamburg | Georg-Elser-Halle

16.11.2025 DE – Berlin | Astra

2024 feierten die Hardrock-Legenden D-A-D ihren 40. Geburtstag und wurden sogar mit einer Ausstellung im Nationalmuseum ihrer Heimatstadt Kopenhagen geehrt, aber das sollte noch lange nicht das Ende bedeuten. Das Quartett strotzt vor Energie und auf ihrem neuesten Album Speed Of Darkness rockt die Band stärker denn je! Das Rock Hard Magazin schrieb, es ist „ein Album ohne Ausfälle, aber voller Hits“, während das Norway Rock Magazine bestätigte: „D-A-D haben wieder abgeliefert – wie immer!“ Und Get Ready To Rock in Großbritannien attestierte: „Album Nummer 13 ist eine 14-Track-Meisterklasse ohne einen schwachen Moment in Sicht. Die dänischen Legenden D-A-D haben vor Kurzem ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert und wie das neue Album Speed Of Darkness beweist, klingen sie so frisch wie eh und je – eigentlich sollte man allen neuen Bands eine Kopie dieses Albums in die Hand drücken und ihnen sagen, so klingt 40!“

Nach Top-Chartplatzierungen, einer großen Festival- und einer ausgedehnten Europatournee einschließlich der ausverkauften Show in der Royal Arena in Dänemark im letzten Jahr (welche unter dem Titel Live From The Arena am Record Store Day, den 12. April als 4 x Vinyl / 2CD Edition bei Warner Records Dänemark erscheinen wird), machen D-A-D im kommenden Herbst mit einer weiteren Kultband aus dem hohen Norden gemeinsame Sache!

Denn wenn die Sonne unter- und der Mond aufgeht, setzen die finnischen Gothic-Glamour-Botschafter von The 69 Eyes stolz ihre Sonnenbrillen, Lederjacken und schwarzen Eyeliner auf, um eins mit der Nacht zu werden. Die Band, die vor über 30 Jahren in den verraucht düsteren, zwielichtigen Bars von Helsinki gegründet wurde und sich um den skandinavischen Gothic-Rock-Inbegriff Jyrki 69 dreht, hat sich ihrem Namen alle Ehre gemacht, dreizehn bahnbrechende Alben veröffentlicht, ist um die ganze Welt getourt, hat in ihrem Heimatland sogar Platin erreicht und dabei den Rock’n’Roll nie verloren.

Mit einer Vorliebe für Morbidität, Glamour, Sex und das Übernatürliche verkörpern The 69 Eyes sowohl die Essenz des skandinavischen Gothic-Rocks als auch die lustvolle Dekadenz des Sunset Strip-Glamours und erreichen jeden, vom Gothic-Rocker bis hin zum Metalhead, vom Glam-Rocker bis hin zum Rockabilly-Fanatiker. Ihr Sound ist edel, sexy, er ist schlüpfrig, und dramatisch: Ihr aktuelles Album Death Of Darkness feiert diese unheilige Verbindung mit einer neuen Reihe von Liebesliedern an die Dunkelheit in uns allen. Kommt und ‚have a drink“ mit diesem grandiosen Live-Paket. Die Nacht ist jung und das Leben ist kurz!

Weitere Infos & News findet ihr unter:

https://d-a-d.com

https://www.facebook.com/d.landafterdark

https://www.instagram.com/d.landafterdark

http://69eyes.com

https://www.facebook.com/the69eyes

https://www.instagram.com/the69eyesofficial