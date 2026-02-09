D-A-D und The 69 Eyes am 31.01.2026 in der Garage Saarbrücken

Eventname: Cowpunks & Glampires Tour 2026

Headliner: D-A-D

Vorbands: The 69 Eyes

Ort: Bleichstraße 11-15, 66111 Saarbrücken

Datum: 31.01.2026

Kosten: 40 Euro Vorverkauf

Genre: Hard Rock und Goth Rock

Besucher: ~800

Veranstalter: Saarevent GmbH

Setlisten:

The 69 Eyes

D-A-D Devils Don’t Turn Your Back On Fear Feel Berlin Gotta Rock I Survive Betty Blue If You Love Me The Morning After Drive The Chair Never Say Die I Love The Darkness In You Wasting The Dawn Gothic Girl Brandon Lee Zugabe Framed In Blood Dance d’Amour Lost Boys Jihad 1st, 2nd & 3rd Girl Nation Speed Of Darkness Rim Of Hell Riding With Sue The Ghost Something Good Grow Or Pay Point Of View Monster Philosophy Everything Glows Bad Craziness Zugabe Laugh ‚N‘ a ½ Sleeping My Day Away It’s After Dark

Nachdem vergangenen Samstag J.B.O. in der Garage in Saarbrücken Halt gemacht haben (hier geht es zum Bericht) sind heute The 69 Eyes und D-A-D auf Co-Headliner-Tour zu Gast. Um 19:30 Uhr geht es pünktlich los und die Finnen starten auch direkt mit einem der älteren Songs aus dem Jahr 2004. Devils vom gleichnamigen Album bringt die Menge direkt in Bewegung – auch wenn es heute deutlich ruhiger zugeht. Insgesamt ist das Publikum eher älter, was bei den Bands des Abends auch nicht wundert, die erste Reihe kreischt aber bei den Ansagen von Jyrki lauter als bei mancher Boyband. Fans will always be fans! Da die diesjährige Cowpunks & Glampires Tour eine Co-Headliner-Tour ist, haben beide Bands entsprechend lange Spielzeite,n die The 69 Eyes nutzen, um zahlreiche Hits wie Feel Berlin, Betty Blue, Gothic Girl, Brandon Lee und Lost Boys zu spielen, aber auch die neue Singe I Survive darf natürlich nicht fehlen. Die Garage ist leider nur halbwegs gut gefüllt, denn im Studio 30, das keine 500 m die Straße runter ist, spielen die Horror Punker von The Other, mit denen die Finnen 2023 auf Tour waren. Nichtsdestotrotz geben Jyrki und seine Mitstreiter alles und bedanken sich auch noch mal herzlich bei den Jungs von D-A-D, mit denen sie heute die letzte Show bestreiten. Vor der Zugabe gibt es dann noch einen Song, den die Jungs jedes Mal gespielt haben, wenn sie in Saarbrücken zu Gast waren: WastingThe Dawn. Und man merkt, dass dieser Song auch nicht fehlen darf, denn das Publikum geht begeistert mit. Nach drei Songs Zugabe, die mit Lost Boys endet, ist dann Schluss und die Finnen entschwinden von der Bühne.

Nach der Umbaupause geht es dann mit den Dänen von D-A-D in den zweiten Headliner-Slot des Abends. Die Jungs haben richtig Bock und starten mit Jihad, direkt gefolgt von 1st, 2nd & 3rd in den Abend. Das Outfit ist sehr bunt gewürfelt, Bassist Stig Pedersen schießt aber den Vogel mit seinen silbernen Stiefeln und den kurzen Hosen mit Sternchen ab. Und auch seine Bassgitarren sind ein Highlight – nicht nur, dass er nur zwei Saiten spielt, er tauscht auch im Laufe des Abends bestimmt sechs Mal sein Instrument. Wie auch bei The 69 Eyes ist der Sound von Beginn an direkt hervorragend, und auch das Publikum hat Lust und singt kräftig mit. Bei der Band hat auch jeder ein Mikrofon und so singen teilweise alle vier Herren gleichzeitig. Zwischen den Songs macht Sänger Jesper seine Ansagen in einer Mischung aus englisch und deutsch, was beim Publikum gut ankommt und irgendwie sehr sympathisch ist. Bei Something Good begibt sich Jesper dann ins Publikum und singt von dort, während er zwischen den Leuten umherspaziert und heizt so die Stimmung immer weiter an. Und so singt gefühlt jeder bei Grow Or Pay mit. Als Zugabe gibt es dann schließlich noch die vermutlich bekanntesten Songs der Band: Laugh ‚N‘ a ½, Sleeping My Day Away und natürlich It’s After Dark.