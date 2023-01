Black Box Revelation: veröffentlichen Single „Mr. Big Mouth“ aus dem neuen Album „Poetic Rivals“ (VÖ: 31.03.2023)

Black Box Revelation beginnen das Jahr 2023 mit einem absoluten Knaller, ihrer neuen Single Mr. Big Mouth.

Nach der Ankündigung eines neuen Albums hat uns die Band mit neuen Songs beglückt. Ihr sechstes Studioalbum wird im Frühjahr dieses Jahres erscheinen. Die Band hat bereits ihre erste Show im AB in Brüssel ausverkauft und eine weitere ist hinzugekommen. Sie haben einen starken Live-Ruf und liefern die rauesten Songs mit eingängigen Vocals und grungigen Refrains. Mr. Big Mouth ist eine Single, die all die Energie bietet, die wir von Black Box Revelation erwarten.

Black Box Revelation über Mr. Big Mouth:

„Ein roher, frecher Song, der dein Selbstwertgefühl aufpoliert. Dreh ihn laut auf und sei stolz, sei echt, sei bescheiden, sei du selbst! Schreddernde Drums, eine dreckige Basslinie, furchtlose Vocals und laute Gitarren!“

Wir alle haben in unserem Leben mit Mr. Big Mouth zu tun, und diesen Song zu hören ist eine Möglichkeit, damit umzugehen.

Black Box Revelation ist eine belgische Rockband, die 2005 gegründet wurde. Dries Van Dijck am Schlagzeug und Jan Paternoster an der Gitarre und am Gesang. Black Box Revelation haben bereits die Singles Set Your Head On Fire, Silver Threats, Highway Cruiser und Tattooed Smiles veröffentlicht. Das neue Album wurde in London aufgenommen und von Andy Savours (Arctic Monkeys, The Killers, Black Country, New Road, My Bloody Valentine) produziert.

Im Frühjahr 2023 werden Black Box Revelation ihr neues Album veröffentlichen. Im März stellen sie ihre neuen Songs live im WDR Rockpalast vor. Außerdem war Jan Paternoster auch einer der Coaches in der letzten Staffel von The Voice Flanders 2022.

Black Box Revelation

Poetic Rivals

Label/Vertrieb: Bana Kin Records / Universal Music

VÖ: 31.03.2023

Black Box Revelation online:

https://www.facebook.com/theblackboxrevelation