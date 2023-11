After Infinity: veröffentlichen die neue Single „I Surrender To You“

Die in Finnland ansässige Symphonic-Power-Metal-Band After Infinity ist stolz, eine neue Single mit dem Titel I Surrender To You zu teilen, die über Mauste Records veröffentlicht wurde. Den Gesang übernimmt dieses Mal Leonard F. Guillan, der für seine Arbeit mit den finnischen Hard-Rock-Band King Company bekannt ist.

Der Mastermind Zsolt Szilagyi hat über das Lied gesagt:

“Lassen Sie uns den klassischen finnischen Power-Metal-Fans etwas Adrenalin in die Adern spritzen! Die Spritze ist vollgepackt mit ansteckenden Melodien, aufsteigenden hohen Vocals, feurigen Gitarrensoli und donnernden Double-Kick-Drums!”

