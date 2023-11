Geoff Tate auf „Celebrating 35 Years Of Operation: Mindcrime“ Tour 2023 Part 2! am 04.11.2023 im Juz Live Club Andernach

Eventname: Geoff Tate – Celebrating 35 Years Of Operation: Mindcrime Tour 2023 – Part 2!

Bands: Geoff Tate, Special Guest: Darker Half

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 04.11.2023

Kosten: VVK 36,00 €

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Besucher: ca. 450 Besucher

Veranstalter: Juz Live Club https://www.juzliveclub.de/

und RTP Bonn https://www.rtp-bonn.de/home/713-geoff-tate.html

Link: https://www.facebook.com/events/753042480156760/

Setlisten:

Darker Half

Geoff Tate Falling Thousand Mile Stare Into The Shadows If You Only Knew Glass Coloured Rose Disaster The Bittersweet Caress Heaven’s Falling I Remember Now Anarchy-X Revolution Calling Operation: Mindcrime Speak Spreading The Disease The Mission Suite Sister Mary The Needle Lies Electric Requiem Breaking The Silence I Don’t Believe In Love Waiting For 22 My Empty Room Eyes Of A Stranger Empire One Foot In Hell Jet City Woman Silent Lucidity Take Hold Of The Flame Queen Of The Reich

Es ist doch tatsächlich schon 35 Jahre her, dass mit Operation: Mindcrime von Queensrÿche eines der besten Konzeptalben im progressiven Metalbereich das Licht der Welt erblickte. Für den damaligen Queensrÿche Frontman Geoff Tate zählt dieses Werk zu seinem Standardrepertoire, mit dem er immer wieder mal auf Tour ist. So auch zum Jubiläum in diesem Jahr, und dankenswerterweise steht der Juz Live Club in Andernach wieder mit auf dem Tourplan. Für Time Tor Metal dabei, wieder einmal die liebe Judith S., von der der Bericht und die tollen Bilder sind:

Schon bei der Anfahrt habe ich die Vermutung, dass das heute zu einer Art Klassentreffen werden könnte, und damit liege ich tatsächlich richtig. Direkt am Eingangsbereich begegnen mir einige Bekannte aus früheren Zeiten, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Allerdings ist nicht viel Zeit für großen Austausch, es soll heute pünktlich losgehen und so mache ich mich auf Richtung Bühne, wo schon einige Kollegen im Fotograben warten.

Den Opener machen heute die Australier Darker Half, die dann auch pünktlich um 20:00 Uhr auf die Bühne stürmen. Die haben sich für den Abend anscheinend etwas vorgenommen, so engagiert und bewegungsfreudig, wie das Quartett aus Sydney loslegt. Frontman und Gitarrist Vo Simpson, stilecht gekleidet mit australischem Outbackmantel, agiert wie ein Irrwisch hinter dem Mikro und feuert das bereits reichlich vor der Bühne versammelte Publikum zum Mitmachen an. Die beiden Mitstreiter zur linken und rechten, Danny Ritz/Gitarre und Jimmy Wynen/Bass, wechseln während der Songs dauernd die Positionen und besonders Bassist Jimmy präsentiert immer wieder sein Werkzeug, das dabei auch schon mal in die Luft geworfen wird. Hinter den Drums dann noch Dom Simpson, der Bruder des Sängers, der seinen Bandkollegen den Takt vorgibt.

Musikalisch lassen sich die Vier im Bereich Melodic- bzw. Powermetal einsortieren, eingängige Melodien und schöne zweistimmige Gitarrenläufe wie bei z.B The Bittersweet Caress lassen vermuten, dass Iron Maiden oder auch Edguy durchaus zu ihren Lieblingsbands gehören könnten. Hauptsächlich kommen heute Songs ihres 2020 erschienen Albums If You Only Knew zum Tragen, mit Into The Shadows ist auch die aktuelle Singelauskopplung dabei. Der Job einer Supportband kann ja manchmal schon undankbar sein, aber Darker Half meistern diese Aufgabe souverän und können mit dem letzten Song Heaven‘s Falling einen Schlusspunkt unter einen gelungenen Auftritt setzen.

Die nun folgende Umbaupause nutze ich dann mal, um frische Luft zu schnappen, die Temperaturen steigen im Juz Live Club nämlich im gleichen Maß, wie der Sauerstoffgehalt abnimmt. Nach ca. einer halben Stunde geht’s dann weiter – zu den Intro-Samples von I Remember Now und Anarchy-X darf sich zuerst die Begleitband warmspielen, bevor dann Geoff Tate die Bühne betritt und mit Revolution Calling der erste Song des legendären Albums Operation: Mindcrime erklingt. Dieses stellt ja heute das Kernstück des Konzertes dar und wird komplett und am Stück aufgeführt. Ich darf ja gestehen, dass dieses Album zu meinen All Time Favourites gehört und ich daher mehr als gespannt bin, ob die Magie nach all den Jahren immer noch vorhanden ist.

Und das ist sie in der Tat! Ein kurzer Blick nach hinten ins Publikum zaubert mir doch ein breites Grinsen ins Gesicht. Eine begeisterte Menge, die voller Inbrunst jeden Song enthusiastisch mitsingt – hier sind heute nur wahre Fans am Start. Geoff Tate hat sich eine junge und sehr engagierte Band zusammengestellt. Die Gitarrenparts übernehmen der „wohlbehütete“ James Brown, mit Herzchenhemd und das Gesicht durch die Hutkrempe immer etwas im Schatten, und sein Kollege Amaury Altmayer. Am Bass, cool mit Sonnenbrille und wild posend, Jack Ross und ein bisschen versteckt hinter dem Drumkit Daniel Laverde.

Nach Operation: Mindcrime und Speak müssen dann alle Fotografen den Platz vor der Bühne räumen, den weiteren Verlauf verfolge ich vom seitlichen Bereich der Halle. Ein bestens gelaunter Geoff Tate gibt sich stimmlich keine Blöße, der Mann hat’s halt immer noch drauf. Zu Suite Sister Mary findet dann eine kleine Familienzusammenführung statt, Emily, die jüngste Tochter des Sängers, übernimmt den weiblichen Gesangspart. Viel zu schnell folgen nach u.a. Breaking The Silence, I Don’t Believe in Love und My Empty Room die letzten Klänge von Eyes Of A Stranger, die den Abschluss des legendären Operation: Mindcrime Album bilden.

Doch der Abend ist damit noch nicht zu Ende, das Nachfolgealbum Empire wird mit dem namensgebenden Song sowie Jet City Woman und natürlich Silent Lucidity, dem kommerziell erfolgreichsten Lied von Queensrÿche, gewürdigt. Zu feiern gibt’s heute aber auch noch etwas, und zwar den Geburtstag von Bassist Jack Ross. Emiliy Tate erscheint mit Torte auf der Bühne und ein Ständchen des gesamten Publikums darf da natürlich auch nicht fehlen.

Doch alles hat einmal ein Ende, und so beschließen Take Hold Of The Flame und das legendäre Queen Of The Reich schließlich einen großartigen Abend und verabschieden eine glückliche und verschwitzte Metalgemeinde in den späten Abend. Die Operation: Geistesverbrechen kann ganz offensichtlich als geglückt bezeichnet werden, alle Patienten werden als geheilt entlassen, und ich bin wohl nicht die Einzige, die auf Wiederholung einer solchen Behandlung an selbiger Stelle hofft.