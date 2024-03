Tribute To The Gods 3 am 16.03.2024 im JUZ Live Club Andernach

Eventname: Tribute To The Gods 3

Bands: Dirty Deeds ’79 – Tribute to AC/DC, Support Miracle Man – Tribute to Ozzy Osbourne

Ort: Juz Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 16.03.2024

Kosten: VVK 34,40 € (zzgl.Gebühren und Versandkosten)

Genre: Hard Rock, Heavy Metal

Besucher: ca. 250 Besucher

Veranstalter: Rock-Times Production https://www.rtp-bonn.de/ und Juz Live Club https://www.juzliveclub.de/

Setlisten:

Miracle Man

Over The Mountain? Crazy Train Changes Ultimate Sin Secret Loser Hellraiser Rock ’n‘ Roll Rebel Centre Of Eternity… Miracle Man Perry Mason Mr. Crowley Children Of The Grave Paranoid War Pigs

Dirty Deeds ‘79

If You Want Blood Dirty Deeds Done Dirt Cheep Problem Child Stiff Upper Lip Thunderstruck Walk All Over You TNT Sin City The Jack Hells Bells Back In Black Can I Sit Next To You Girl? It’s A Long Way To The Top Heatseeker Touch Too Much Bad Boy Boogie High Voltage Whole Lotta Rosie You Shook Me All Night Long Highway To Hell Let There Be Rock Rocker For Thoose About To Rock

Seit einiger Zeit besteht ja nun eine gute Zusammenarbeit zwischen Rock-Times Production/Jürgen Both aus Bonn und dem Juz Live Club Andernach, unter anderem mit der Veranstaltungsreihe Tribute To The Gods! Diese wurde bereits die letzten beiden Male so gut angenommen, sodass sie im März 2024 nun in ihre dritte Runde starten durfte.

Standardmäßig für Time For Metal ist erneut die liebe Judith S. dabei, die mal wieder einen tollen, mitreißenden Bericht verfasst und auch die tollen Bilder geschossen hat. Aber lest selbst:

Angekündigt sind Dirty Deeds ’79 und als Support Miracle Man, die mit der Musik von AC/DC und Ozzy Osbourne einen rockigen Abend versprechen. Anscheinend hat aber die Erkältungswelle auch vor den Freunden der rockigen Töne nicht Halt gemacht, der Juz Live Club ist heute doch deutlich weniger voll, als wir das zuletzt noch erlebt hatten. Doch wie heißt es so schön, diejenigen, die da sind, sind die Richtigen, und so kann es dann auch pünktlich um 20:00 Uhr mit Miracle Man losgehen.

Dieses lustige Quartett um die beiden Bandgründer Sänger Ace „Osbourne“ und Gitarrist Max „E. Lee“ legt auch gleich richtig engagiert los. Besonders Shouter Ace wirbelt wie ein Irrwisch auf der Bühne hin und her, besucht immer mal wieder die begeisterten Anwesenden in der ersten Reihe, unterhält mit launigen Sprüchen in Ozzy-Manier und großartiger Interpretation der Songs des Meisters. Und ja, auch heute muss die (Gummi-) Fledermaus dran glauben und sich den Kopf abbeißen lassen.

Miracle Man legen wirklich eine tolle Show hin, Gitarrist Max bekommt beim Spielen das Grinsen nicht aus dem Gesicht, lässig am Bass das jüngste Bandmitglied Neto „Inez“, alle angetrieben von einem energisch ackerndem Joe „Castillo“ an den Drums. Die Spielzeit von einer Stunde ist eigentlich viel zu kurz, aber mit u.a. Crazy Train, Ultimate Sin, Hellraiser und natürlich Miracle Man sind doch etliche Hits des Prince of Darkness vertreten, bevor dann Paranoid und War Pigs den kurzweiligen Auftritt beenden.

Zeit, ein bisschen frische Luft zu schnappen, bevor es dann mit dem Headliner Dirty Deeds ’79 weitergeht. Die sind hier nun wahrlich keine Unbekannten. Seit vielen Jahren bereits im erweiterten Umfeld von Bonn unterwegs, waren sie doch auch schon das ein oder andere Mal hier in der Nähe zu Gast.

Und los geht eine schweißtreibende Reise durch über 50 Jahre Bandhistorie der australischen Hard Rock Legende AC/DC, die von Dirty Deeds ’79 einfach perfekt umgesetzt wird. Blickfang hier natürlich besonders Volker „Vangus“ Voigt als Angus Young. Mit der unvermeidlichen Schuluniform und angeklebten Teufelshörnchen, immer in Aktion im typischen Duckwalk, und natürlich dem energiegeladenen Gitarrenspiel kommt er dem großen Vorbild sehr nahe. Neben ihm dann Alex Kaiser, ein Frontman und Entertainer allererster Güte, der gesanglich sowohl Bon Sott als auch Brian Johnson würdig vertritt und durch seine gutgelaunten Ansagen im steten Kontakt mit seinem feierwütigen Publikum steht. Ihnen zur Seite steht die Rhythmusfraktion mit Frank „Kuta“ Glienke an der Gitarre und Nico Trznadel am Bass sowie der äußerst gut gelaunten Wolfgang „Gonzo“ Hinze am Schlagzeug.

Zusammen spielen sie sich knapp zwei Stunden durch den umfangreichen AC/DC Back-Katalog und man muss noch nicht einmal ein besonderer Fan sein, um da doch fast jeden Titel mitsingen zu können. Dirty Deeds Done Dirt Cheep, Thunderstruck, TNT, Hells Bells, Back In Black sind ja nur einige Beispiele von den unzähligen Hits, bevor dann zu It’s A Long Way To The Top Stefan Kluthe, ein langjähriger Begleiter der Band, im Schottenoutfit und mit Dudelsack die Bühne betritt und zum Schluss noch endgültig das Geheimnis lüftet, was der Schotte eigentlich unterm Rock trägt, nämlich nichts. Eine weitere „Showeinlage“ erfolgt dann zu Let There Be Rock, zu der Alex im Priestergewand und Vangus im Messdienerkittel inkl. Heiligenschein erscheinen, um den Rock ’n‘ Roll zu predigen. Anschließend wird noch der beiden verstorbenen AC/DC Gründungsmitglieder Bon Scott und Malcolm Young gedacht, indem zwei große Porträts von ihnen mit auf die Bühne gebracht werden, eine wunderbare Geste. Da alles ja mal ein Ende hat, verabschieden sich Dirty Deeds ’79 mit For Those About To Rock von ihrem dankbaren Publikum, wobei sie es tatsächlich geschafft haben, in ihrer knapp zweistündigen Spielzeit 23 Songs der Heroen aus Down Under unterzubringen.

Ich jedenfalls freue ich schon auf die vierte Auflage Tribute To The Gods, die für den November 2024 angekündigt ist.