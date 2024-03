Tigguo Cobauc: enthüllen Geschichten über Ambitionen und Unterdrückung mit neuer Single und Video „The Darkest Emperor“

Die in Nottingham ansässige Band Tigguo Cobauc hat einen neuen Song namens The Darkest Emperor veröffentlicht. Es stammt vom neuen Album A Fountain Of Anguish Is Gone, das am 26. April über Trepanation Recordings (UK), Fetzner Death Records (EU) und H-Soundmusic Records (Digital) erscheint.

Bassist und Sänger Reno Ramos sagte über das neue Lied:

“Der Text zeichnet ein lebendiges und eindringliches Porträt eines böswilligen Herrschers, der als „Der dunkelste Kaiser“ bezeichnet wird. In dieser Erzählung werden die Absichten des Kaisers enthüllt und markieren einen entscheidenden Moment in der Geschichte. Umhüllt von Geheimnissenheimgesucht, ist seine Herrschaft von Grausamkeit und Unterdrückung geprägt, wo die Freundlichkeit ausgelöscht wurde und abweichende Meinungen schnell und brutal bestraft werden.

Trotz seiner äußeren Macht umgibt der Kaiser ein Gefühl innerer Unruhe und Melancholie, angedeutet durch die Bilder von „Rabenaugen“ und „plötzlicher Melancholie“. Dies deutet auf eine komplexe und gequälte Seele hin, die unter der Fassade der Autorität lauert.

Der Ehrgeiz des Kaisers kennt keine Grenzen, denn selbst die Idee der ewigen Ruhe fällt unter seine Herrschaft. Dieser Wunsch nach absoluter Kontrolle wird von einem brennenden Machthunger genährt, der ihn dazu treibt, alles, was ihm in den Weg kommt, zu korrumpieren und zu degradieren. Die Texte rufen ein Gefühl der Angst und Verzweiflung hervor und schildern eine Gesellschaft, die unter der unterdrückenden Herrschaft des „finstersten Kaisers“ von Angst und Leid erfasst wird. Diejenigen, die es wagen, sich ihm zu widersetzen, müssen mit schlimmen Konsequenzen rechnen, und die Strafe erwartet sie, während der Kaiser ihre Qualen genießt.

Insgesamt bieten die Texte eine erschreckende Auseinandersetzung mit der Tyrannei und ihren verheerenden Auswirkungen und erzählen eine Geschichte von Dunkelheit und Verzweiflung, die beim Hörer einen bleibenden Eindruck hinterlässt.”

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: