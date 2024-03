Arroganz: veröffentlichen erste Single und Video zu „Dungeon Soul“ vom neuen Album

Die Death Doom Punks sind zurück!

Seit 2008 hat die Band ihren ganz eigenen Stil und Sound entwickelt: Von rau und aggressiv bis düster und atmosphärisch, von wütenden Blast-Parts und D-Beats bis hin zu obskuren Doom-Passagen – Arroganz liefern. Für ihre Kompromisslosigkeit wird die Band von manchen gefeiert, von anderen gehasst. Dem Trio ist das scheißegal.

Arroganz stehen für sich selbst.

Die Band spielt in Sachen Musikalität, Groove und Feeling ganz oben mit und absolvierte Tourneen, Clubshows und Festivals in ganz Europa.

Mit ihrem letzten Album Morsus (2020, Review hier) manifestierte die Band ihr ganz eigenes musikalisches Universum.

Mit ihrem neuen Album Quintessenz erweitern Arroganz ihren musikalischen Horizont ein weiteres Mal, und schaffen es gleichzeitig, ihre Essenz zu unterstreichen – sie schaffen es, ihre Old-School-Death-Metal-Wurzeln zu würdigen und fallen gleichzeitig nicht in eine eindeutige eine Kategorie.

Quintessenz ist sowohl für Fans von Celtic Frost, Asphyx oder Darkthrone, als auch für Liebhaber von Napalm Death, Totenmond oder Wolfbrigade.

Poser, lasst die Finger von diesem Material! Das ist authentische Musik!

Das sind Arroganz – Death Doom Punks!

Die erste Single Dungeon Soul ab sofort online:

Die Band über den Song:

„Lasst uns mit Dungeon Soul, dem kürzesten Song auf Quintessenz beginnen! Auf musikalischer Ebene zeigt er unsere Liebe zur Musik von Bands wie Asphyx genauso, wie unsere Vorliebe für D-Beat-Geballer von Bands wie Wolfbrigade oder ähnlichen – kombiniert mit langsamen Thrash-Metal-Riffs und einem epischen Bass-Solo am Ende. Und nun ja, die Texte? Lest sie selbst, liebt sie oder verzweifelt dran! Nur eine Sache dazu: Grüße gehen an Eyehategod, denn ‘I hate god, too!’. Dreht diesen Bastard so laut auf, wie ihr könnt!“

Quintessenz wird am 24. Mai 2024 via Supreme Chaos Records erscheinen und kann ab sofort hier vorbestellt werden: https://arroganz.supremechaos.com/

Arroganz online:

instagram.com/arroganz666

facebook.com/arroganzgermany