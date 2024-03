Fool The Masses: veröffentlichen ihre neue melancholische Metalcore Single „Black Soul“ über Reue und Abrechnung für vergangene Taten

Nachdem Fool The Masses vor wenigen Wochen mit der Veröffentlichung von Dream Talker sowohl auf Spotify als auch auf YouTube für ein erstes Aufhorchen in der Metalcore Szene sorgten, legt die Band nun mit der zweiten Single aus ihrem am 07.06.2024 über Dr. Music Records erscheinenden Album It’s All Lost nach. Black Soul, so der Titel der heavy-doomigen Ballade, befasst sich mit dem Thema Reue und Abrechnung für vergangene Taten. Der Track zeichnet ein lebendiges Bild einer Seele, die von Schuldgefühlen geplagt wird und den Konsequenzen ihrer Taten nicht entkommen kann und erinnert daran, wie wichtig es ist, Entscheidungen zu treffen, auf die man stolz sein kann, um mit einem reinen Gewissen zu leben. Fool The Masses verpacken diese melancholische Thematik in einem düsteren, schleppenden Sound, getragen von der klaren Stimme des Shouters Niklas Ratsch und gekonnt in Szene gesetzt im dazugehörigen epischen Musikvideo, das von Mike Fiße (u. a. Persona, All Men Must Die) von CTG Studios produziert wurde.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: