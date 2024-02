Fool The Masses: gewähren mit Single „Dream Talker“ aus ihrem zweiten Album „It’s All Lost“ Einblicke in die Psyche eines Albtraum-Geplagten

Mit ihrer Donnerstag veröffentlichten ersten Singleauskopplung Dream Talker aus dem kommenden Album It’s All Lost wendet sich die deutsche Industrial Metalcore Band Fool The Masses den verwirrenden und quälenden Erfahrungen lebhafter Alpträume zu.

Der Protagonist bleibt mit Fragen, Selbstzweifeln und einem Gefühl der Scham zurück und fragt sich, ob er etwas falsch gemacht hat. Der Track fängt das Unbehagen und die Verletzlichkeit ein, die mit solchen beunruhigenden Träumen einhergehen können, und regt den Hörer an, über die verschwimmenden Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit nachzudenken. Daniel Sadlowski (Obey The Kraken, Safe Haven, Rise Of Nebula) von Darkwood Visuals hat dazu ein Musikvideo produziert, das dieses beängstigende Szenario real werden lässt.

Eine erste Vorschau auf die finstere Endzeitvision des Albums gibt das verstörende Musikvideo zu Dream Talker, das einen tiefen Einblick in die Psyche der ersten Single gewährt:

Die brandneue albtraumhafte Fool The Masses Single Dream Talker ist ab sofort bei allen digitalen Plattformen erhältlich: Spotify | Amazon | Amazon.com | Apple Music & iTunes | Deezer | Tidal | YouTube Music

Zudem präsentiert die aufstrebende Duisburger Band in den kommenden Monaten ihr Album It’s All Lost mit seinen zwölf dystopischen Tracks bei schweißtreibenden Live-Shows an folgenden Stationen. Tickets gibt es im Online-Shop auf der Bandwebsite unter www.foolthemasses.com/shop zu kaufen!

Tourdaten:

24.02.2024 DE-Frankfurt, Ponyhof w/ Precipitation, Roots Of Unrest, Third Wave

08.03.2024 DE-Oberhausen, Helvete w/ Mediokrist, Painata

09.03.2024 DE-Goslar, B6 w/ Slicer, Rammwerk

15.03.2024 DE-Köln, Blue Shell w/ Famous You

22.03.2024 DE-Münster, Rare Guitar w/ The Late Night Call, Dashed To Shivers

23.03.2024 NL-Geleen, DE Meister w/ Pyevise, Legacy Collapse

19.04.2024 DE-Hamburg, Marx w/ Dishonor, Pain Perception

27.04.2024 DE-Bielefeld, JZ Stricker

25.05.2024 DE-Berlin, Spirale

31.05.2024 NL-Aalsmeer, N201

01.06.2024 DE-Duisburg, Parkhaus Meiderich w/ Keep Me Alive

Noch bis zum 06.02.2024 können Fans von Fool The Masses im Rahmen ihrer laufenden StartNext-Crowdfunding-Kampagne zahlreiche exklusive Belohnungen für ihre Unterstützung abstauben. Von signierten DIN A2-Postern, CDs, einem streng limitierten Edel-Rum über eine Studio-Tour mit der Combo bis hin zu Privat-Konzerten und limitierten Tickets zur Release-Party des neuen Albums It’s All Lost ist alles dabei: www.startnext.com/fool-the-masses

