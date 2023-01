CPYist – Never Neverland

Ihr habt euch schon immer gefragt, wie es klingen würde, wenn Depeche Mode in härtere Gefilde vordringen? Dann hört mal in das Debütalbum Never Neverland der deutschen Gruppe CPYist rein. Die Einflüsse vom Synthie-Pop Rock springen permanent aus den Boxen. NDH und Industrial Merkmale bleiben ebenfalls hängen. Gesanglich ziehen sie keine großen Kreise und bleiben die 40 Minuten bei einem Konzept. Mitten in diesem Getummel agiert Mastermind und Produzent Marquee Steven XL. In allen Belangen einfach gehalten, sollen prägnante, wiederkehrende Beats den Hörer hypnotisieren. Gesanglich schliddern sie jedoch auf dünnem Eis. Starke Passagen weichen immer wieder für grenzwertige Darbietungen. Da haben viele Acts in der Szene deutlich höheres Niveau. Zwischen den gewollt blechernen sowie leiernden Lyrics springen auch ungewollte Defizit aus dem Sound-Cocktail. Progressiv, mit vielen Midtempo NHD Melodien lassen sie in endlosen Wiederholungen viel liegen. Die 40 Minuten und dreizehn Nummern werden spätestens beim zweiten Durchlauf zu einer Geduldsprobe. Never Neverland stammt noch aus der Pandemie-Hochzeit, in der viel Einsamkeit und freie Zeit die einzelnen Köpfe der Szene zum Rauchen brachten. Die Idee hinter CPYist versteht man, der Schritt vom Mainstream in düstere Genres kann man verstehen, die größte Frage dürfte nur sein, wen holt man mit Never Neverland noch ab? Bei Depeche Mode Fans dürfte es schwierig sein, gleiches gilt für Rock- und Metal-Fans. Da kommen am meisten noch die Dark Electro und NDW Anhänger in Frage. Als Nischenprojekt kann das wiederum erfolgreich alle Kritiker überraschen. Für mich bleibt jedoch selbst das fraglich, da noch ordentlich Luft nach oben bei CPYist ist. Schauen wir, was in der Zukunft um das Offenbacher Projekt noch passiert, bis dahin könnt ihr bei Interesse ruhig mal in die Songs Never Neverland, Schick Mich oder She Told Me She Had A Gun hineinhören.

