The Three Sum: rechnen mit ihrer neuen Punk Metal-Single „Kingdom Fall“ mit einer Welt voller Lügen und Machtmissbrauch ab

Erneut drehten The Three Sum den Motor ihres furchteinflößenden Straßenkreuzers auf und veröffentlichten diesen Freitag den Titelsong der kommenden EP Kingdom Fall als dritte Single samt Musikvideo. Dieser wiederum vereint zum Finale die Geschichten der vorherigen Songs der EP, die am 02.12.2022 über Dr. Music Records erscheint und für gehörigen Aufruhr in der Punk Metal-Szene sorgen wird.

Man stelle sich vor, es gäbe eine Welt, die nicht von Lügen, Machtmissbrauch und einem falschen Messias beherrscht würde. So eine Welt würden sich doch insgeheim alle wünschen. Ein bisschen Anarchie? Vielleicht. Vielleicht aber auch nur der Wunsch, dass endlich etwas Frieden einkehrt. Dafür muss aber das alte Königreich fallen, damit diese Welt neugeboren werden kann. Die Schweizer Punk ’n’ Roll Band macht seit einigen Jahren mit ihrem dystopischen Mix aus Punkrock und Metal samt abgefahrenen kleinen Horror-Geschichten auf sich aufmerksam und steuert jetzt mit der EP direkt auf die Überholspur. Die Aufnahmen entstanden in Zusammenarbeit mit Produzent Mack Schildknecht (China, Second Reign, All To Get Her) und der Grammy-nominierte New Yorker Mastering-Spezialist Mike Kalajian von Rogue Planet Mastering (The Devil Wears Prada, New Found Glory, A Day To Remember) verpasste der Platte anschließend den letzten Schliff. Die fünf neuen Songs manifestieren sich auf Kingdom Fall zu einem kraftstrotzenden musikalischen Muscle Car, mit denen das Trio für zusätzliche PS auf dem staubigen Asphalt des internationalen Rock ’n’ Roll Highways sorgt. Der Song Kingdom Fall liefert mit seinem epischen Charakter, der fesselnden Stimme von Sänger Flavio Lamberti und dem sphärischen Refrain genau den passenden Kontrast zur bedrückenden Botschaft der Lyrics. Nicht nur Fans von Papa Roach, Asking Alexandria oder A Day To Remember wird dieser Track mit seiner Tiefe begeistern. The Three Sum illustrieren diesen düster-melodischen Wiedergeburtszyklus im animierten Musikvideo zu Kingdom Fall, in dem sie mit ihrem Straßenkreuzer über einen diabolischen Endzeit-Highway inmitten der von zahlreichen Explosionen und Flammensäulen erschütterten Ruinen des alten Königreiches brettern:

Mit ihrer neuen Single Kingdom Fall stimmen The Three Sum die Hymne zur Wiedergeburt der Welt an, die jetzt bei allen wichtigen Online-Shops und Streaming-Diensten erhältlich ist:

The Three Sum blicken bereits auf zwölf ereignisreiche Jahre Bandgeschichte zurück, in denen die Musiker Flavio Lamberti (Gesang und Bass), Pascal Artho (Gitarre) und Harry Müller (Schlagzeug) anfangs mit klassischem 90er-Jahre Pop Punk ihre Fans begeisterten. Mit dem von Tarmo Simola glänzend produzierten Debütalbum With You schaffte das Trio aus der Nähe von Zürich 2016 den Sprung in die offiziellen CampusCharts und anschließend mit der zweiten Single Friends in die MTV.de Top100 Videocharts. Ein Jahr zuvor eröffnete die Band das große Schweizer Rock The Ring Festival, bei dem sie u. a. mit Papa Roach, Five Finger Death Punch, Alice Cooper und Billy Idol die Bühnenbretter teilten. Mit ihrer 2019er EP Nice Night For A Walk eröffneten The Three Sum neue Horizonte und wechselten vom Gute-Laune-Sound á la Blink-182 ihres Debütalbums zum explosiven Cocktail aus Punk, Heavy Metal sowie Rock ’n’ Roll. Dank der unheilvollen Lyrics und dem genialen Cover-Artwork strahlte die EP den Vibe eines archetypischen B-Horror-Films aus und landete auch gleich in einigen der großen Rock Playlisten. Pandemie-bedingt konnten die Punkrocker den Erfolg dieser EP nicht wie geplant ausgiebig auf Tour feiern und so nutzten sie die ungewollte freie Zeit, um Kingdom Fall zu produzieren, in denen Sänger und Horrorfilm-Fan Flavio Lamberti seine düsteren Fantasien in den Lyrics auslebt.

