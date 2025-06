Ho99o9: kündigen neues Album an und veröffentlichen Video „Upside Down“

Die aus Los Angeles stammenden Punks Ho99o9 (Horror) haben ihr drittes Album Tomorrow We Escape angekündigt, das am 9. September erscheinen wird. Dieses Werk vereint die vielfältigen Einflüsse der Band – experimenteller Hip-Hop, digitaler Hardcore, zukunftsorientierter Punk, Metal, eindringliche Industrial-Klänge und schräg anmutende Elektronik. Es ist das emotionalste Album der Band bis heute, das in persönlichen Kämpfen und Triumphen verwurzelt ist. „When we started this process, we knew we wanted to make more relatable songs“, erklärt TheOGM. „It was a healthy challenge to focus on emotion. In the past, a lot of our material was politically charged. That element is present to a degree, but we wanted to take a more personal route. This mindset drove how we wrote songs. Everybody has a struggle. The goal is to find motivation for preservation.“

Vergangenen Freitag, am 13. Juni, veröffentlichte die Band die erste Single des Albums mit dem Titel Upside Down, die eine mitreißende Mischung aus verzerrten Gitarren, schwebenden Melodien und treibenden Basslinien bietet. Der Track wird von einem dystopischen Video begleitet, das in einer Welt spielt, in der der chinesische Yuan Weltwährung ist und Wasser zu einer Ware auf dem Schwarzmarkt geworden ist.

Seht euch das Video zu Upside Down hier an:

Die aus New Jersey stammende Band hat vor über einem Jahrzehnt den Weg nach Los Angeles gefunden. Unter der Oberfläche brodelnd, brach das Duo mit ihrem faszinierenden Debütalbum United States Of Horror aus dem Jahr 2017 durch. In der Zwischenzeit wurden ihre legendären Live-Shows zum Gesprächsthema, da sie sowohl eigene Konzerte ausverkauften als auch die Bühnen mit Größen wie Slipknot, Korn, Alice In Chains, Rob Zombie, Ministry und The Dillinger Escape Plan bis hin zu Lil Uzi Vert, Denzel Curry, Cypress Hill und Ghostface Killah teilten. Sie erwarben den Respekt einer Elitegruppe von Kollegen und ihre beliebten Kollaborationen führten sie an die Seite von Corey Taylor von Slipknot, The Prodigy, JpegMafia, Ghostemane, Health, 3Teeth und N8Noface, um nur einige zu nennen.

