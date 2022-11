Why Amnesia: mit neuer Single „Pour Me A Whiskey“

Why Amnesia melden sich mit ihrer neuen Single Pour Me A Whiskey zurück. Hiermit liefern die Jackrocker aus dem Pott einen ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album Angels Share, welches im ersten Quartal 2023 erscheinen wird.

Wie gehabt liefert die Band trockenen, geschmackvollen, „rauchigen“ Sound ab – eben wie ein guter Whiskey!

Viel mehr noch als um Whiskey geht es in Pour Me A Whiskey und auch im Video zum Song um die befreiende Kraft der Freundschaft und der Musik. Der Song ist nicht nur eine Hommage an diesen goldbraunen Tropfen, sondern erinnert – im besten Sinne – gleichermaßen mit dem zugehörigen Video an die Zeiten vor und um die Jahrtausendwende, als Rockballaden noch mit lauten Gitarren und Videos noch mit Geschichten gemacht wurden.

Pour Me A Whiskey

Label: 7hard

VÖ: 25.11.2022