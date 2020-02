Glowing Ember Festival: Erster Trailer und weitere Bands

Die Vorbereitungen für die Glowing Ember Festival Tour 2020 laufen auf Hochtouren, am 29.02.2020 findet die erste Show im Oberhausener Club Helvete statt. Ab heute gibt es den ersten Trailer für die Tour zu sehen:

Zudem werden weitere Bands für die Glowing Ember Festival Tour 2020 bekannt gegeben:

Call Of Charon

Mavort

Strange Within

Why Amnesia

Eve Of Alana

[Soon]

For Reasons Unknown

Gun Called Britney

Chainreaction

Gorelem

Der Sonne Zu Nah

Senpais

Josy And The Hotrod Bastards

Heritoht

Kyning

Mut

Macbeth

Barmy Rote

Tuehf

Bei dem Glowing Ember Festival Thüringen-Event in Erfurt (Club From Hell) am 27.03.2020 werden Macbeth ihr neues Album vorstellen. Das offizielle Release Konzert findet im Rahmen einer Headliner-Show der Festivaltour statt.

Hier gibt es die Tickets dafür:

Karten Vorverkauf GLOWING EMBER FESTIVAL Erfurt

Glowing Ember Festival Tour 2020

wird präsentiert von:

Rock It! Magazine

Powermetal.de

NauntownMusic

Tourdaten

29.02.2020 Oberhausen – Helvete

07.03.2020 Hamburg – Logo

20.03.2020 Berlin – Slaughterhouse

21.03.2020 Leipzig – Halle 5

27.03.2020 Erfurt – From Hell

03.04.2020 Nürnberg – Z-Bau

30.05.2020 Frankfurt/Main – Das Bett

de-de.facebook.com/glowingemberfestivals/