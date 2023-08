Mahlstrom Open Air vom 13.07. bis 15.07.2023 am Herthasee

Eventname: Mahlstrom Open Air

Bands: Isn‘t It, Armada, Dvalin, Anheim, All Will Know, Fimbulvet, Vanaheim, Corpsepain, Schammasch, Call Of Charon, Tales Of Ratatösk, Eridu, Relequiae, Entgeist, Kambrium, Ellende, Heretoir

Ort: Am Herthasee, 56379 Holzappel

Datum: 13.07. – 15.07.2023

Kosten: 55 Euro VVK (Zwei-Tages-Ticket), 12,00 Euro Camping

Genre: Black Metal, Pagan Metal, Folk Metal, Mittelalter Metal, Post Black Metal, Viking Metal, Death Metal

Besucher: 450

Veranstalter: Hornschleiferei Holzappel

Link: https://mahlstrom-openair.de/

Seine ersten Sporen verdient hat sich dieses noch recht junge Festival mit seinem Debüt 2018. Bereits 2019 konnte das erste Festivaljahr getoppt werden. Leider musste das Festival, wie viele andere Festivals auch, coronabedingt 2020 ausfallen. Im zweiten Coronajahr 2021 schaffte man es, unter Coronabedingungen ein Festival am Herthasee durchzuführen, was alle Erwartungen sprengte. Nicht nur das Wetter spielte mit, sondern auch die Fans, die in Scharen an den Herthasee kamen und so den Veranstalter unterstützten. Wir von Time For Metal durften dabei sein und berichten. Letztes Jahr, im ersten Jahr nach Corona, waren wir wieder dabei, das Wetter spielte mit und die Gäste konnten die herrliche Atmosphäre hier oben am See erneut genießen. Leider hatte sich die Zahl der Fans allerdings wieder halbiert und man kam auf eine Zahl von ca. 450 Zuschauern. Eine Zahl, die vor Corona eigentlich immer hier oben am Herthasee Standard war. Aus unserer Sicht hätte das Festival wesentlich mehr Zuschauer verdient. Die Konkurrenz von anderen Festivals ist allerdings auch sehr groß, so findet in diesem Jahr nicht unweit vom Herthasee im Westerwald bei Urbach zum Beispiel das Field Invasion statt.

Wir können in diesem Jahr leider nur partiell dabei sein. Eigentlich sind beide Festivaltage eingeplant, leider ist aufgrund von (gesundheitlichen) Einschränkungen zunächst für uns nur der erste Tag ab 18:00 Uhr möglich. Leider müssen wir den zweiten Tag dann ganz an uns vorbeiziehen lassen, was uns selbst natürlich am meisten ärgert.

Fast pünktlich mit dem Auftritt von All Will Know auf dem Infield angekommen, heißt es zunächst einmal Fotos von der Band machen. Das klappt hier, wie immer, ausgezeichnet, denn hier ist man vorzüglich organisiert. Die Anzahl der Besucher ist recht übersichtlich. Laut des Veranstalters lag der Vorverkauf bei ca. 400 Tickets. Die sind allerdings bei All Will Know nicht auf dem Platz, so würde ich jedenfalls mal schätzen.

All Will Know, die Band aus dem Raum Darmstadt/Mainz war bereits 2019 hier auf dem Festival vertreten und hat ihre eigene Fanbase am Herthasee. Bereits seit 2010 ist man in verschiedenen Besetzungen unterwegs und serviert eine Kombi aus Meldodic Death Metal und Metalcore. Auch heute muss Ersatz in der Bandbesetzung ran, denn einer der Bandmitglieder ist gerade Vater geworden und deswegen zu Hause geblieben. Das verkündet jedenfalls Sänger Kai und die Band bzw. der Papa erhält dafür Applaus in Abwesenheit. Für mich heißt es dann endlich eine Menge an bekannten Gesichtern zu begrüßen und sich etwas umzusehen.

Dann füllt sich der Platz vor der Bühne doch recht ordentlich, denn die Niederländer Vanaheim sind dran. Die wollen sich die Fans hier auf keinen Fall entgehen lassen, denn die waren im letzten Jahr hier mit ihrer Show eine kleine Sensation. Auch dieses Jahr räumen Vanaheim aus Tilburg/Niederlande mit ihrem Epic Folk Gemisch wieder richtig ab. Action auf der Bühne, wie viele sie vom letzten Jahr noch vor Augen haben. Sänger/Fronter Zino van Leerdam und seine Mannen bringen hier richtig Wirbel rein. Songs des erst im letzten Jahr erschienenen Albums Een Verloren Verhaal gibt es auf die Ohren. Vanaheim haben es sich nicht nehmen lassen, hier kurzfristig einzuspringen, da eine andere Band leider absagen musste. Außerdem bietet sich dies auch an, da Vanaheim morgen der Topact beim Field Invasion Festival, gerade einmal 60 km von hier entfernt sind.

Nach dem Gig unterhalte ich mich noch etwas mit Mike Seidel, dem deutschen Bassisten der Band. Dabei erfahre ich, dass die Band mittlerweile doch recht verstreut ist und der Gitarrist zum Beispiel jetzt in Belgien lebt.

Zwischendurch mal wieder eine Erfrischung an der Taverne am Mahlstrom holen, sich die Stände anschauen, sich mit netten Menschen unterhalten oder auch nur der jungen Dame zuschauen, die ihr Strickzeug auf dieses gemütliche Festival mitgebracht hat … einige Leute lassen es hier gemütlich angehen.

Es folgen Fimbulvet und damit sind es vor der Bühne wieder schlagartig weniger Fans. Das liegt aber bestimmt nicht an Fimbulvet selbst. Die Pagan Black Metal Band aus Schmalkalden/Thüringen legt sich mit ihren deutschsprachigen Songs richtig ins Zeug. Die Show der Band, die ursprünglich als Soloprojekt von Stephan Gauger vor genau 20 Jahren gegründet wurde, wirkt allerdings statisch gegenüber dem, was Vanaheim eben veranstaltet haben. Ganz klar im Mittelpunkt steht hier der Bandgründer selbst. Die Position am Schlagzeug scheint ein Schleuderstuhl zu sein, denn hier saßen mindestens schon sieben verschiedene Schlagzeuger.

Den Abschluss des heutigen Abends machen die Schweizer Schammasch. Die Jungs habe ich eben bereits „ungeschminkt“ gesehen und mich mit ihnen unterhalten. Ich bin ihnen bereits Anfang des Jahres im Mergener Hof in Trier begegnet. Ich frage sie noch, ob es nicht schwierig ist, in ihren Mänteln bei diesen Temperaturen aufzutreten. Ach, da hätte man schon anderes bei 40 Grad im Schatten bei einem Festival in Portugal erlebt, wird mir erwidert.

Seit 2009 macht das Quintett Schammasch die Black Metal Welt unsicher. Mit Sic Lvceat Lvx, Contradiction, Triangle, The Maldoror Chants: Hermaphrodite (EP) und Hearts Of No Light sind es bei den Schweizern bereits fünf Veröffentlichungen, die zu Buche schlagen. Mit Triangle wurde 2016 ein Überalbum mit Überlänge (mehr als 1,5 Stunden) hingelegt. Das ist auch noch das einzige Album, was mir von der Band fehlt. Leider momentan in Europa nicht verfügbar, sagen mir die Jungs. Echt Mist, aber was soll ich machen, die anderen Alben signieren sie mir.

Ihr Avantgarde Black Metal wird durch ein avantgardistisches Auftreten verstärkt. Alle fünf Musiker tragen goldbestickte Brokatmäntel. Während die beiden Bandmitglieder links und rechts außen auf der Bühne keine Kapuzen auf ihren Häuptern tragen und ihren langen Haaren freien Lauf geben, sind die beiden Musiker in der Mitte schwarz angemalt und tragen während des gesamten Konzertes die Kapuzen ihrer Mäntel auf ihren Häuptern.

Die Show wirkt natürlich auch etwas statisch, was wohl bewusst geschieht. Ein zu großer Bewegungsablauf würde nicht zur musikalischen Performance passen. Während die beiden äußeren Musiker wie Seraphim ihre Haare fliegen lassen und den einen oder anderen Ausfallschritt wagen, sind die beiden mittleren Protagonisten Monk-like vornehm in Action. Für mich persönlich die erwartete tolle Show der Band aus Basel.

Danach geht es nach Hause in der Hoffnung, am zweiten Tag wieder hier zu sein und zumindest Bands wie Ellende und Heretoir zu sehen. Leider kommt es anders und wir müssen zu Hause bleiben und auf den zweiten Tag leider verzichten, was wir sehr bedauern.