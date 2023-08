Nebelkrähe: enthüllen erste Details zum kommenden Album „Ephemer“

Ephemer, das dritte Album der Black-Metaller Nebelkrähe, erscheint am 27. Oktober 2023 über Crawling Chaos Records. Das Album enthält sieben Songs mit einer Gesamtspielzeit von 50 Minuten und wird in den physischen Formaten CD (Digipak) und LP sowie digital (Download/Stream) veröffentlicht. Es handelt sich dabei um die erste neue Musik der Band seit zehn Jahren (Lebensweisen, 2013).

Für den Sound zeichnet Victor Bullok (Woodshed Studio; u. a. Anomalie, Dark Fortress, Farsot, Secrets Of The Moon) verantwortlich, das Schlagzeug wurde bei Christoph Brandes (Iguana Studios; u. a. Imperium Dekadenz, The Spirit, Thron) aufgenommen. Als Gäste sind unter anderem Noise (Kanonenfieber), sG (Secrets Of The Moon, Crone) und Markus Stock (Empyrium, The Vision Bleak) auf dem Album vertreten.

Den Albumtitel kommentiert Gitarrist Morg wie folgt: „Die meisten Wörter verlieren mit der Zeit ihren Reiz – bei Ephemer geht es mir genau umgekehrt: Je öfter ich dieses Wort höre, lese oder denke, desto spannender wird es. In seinem sanften Klang scheint seine Bedeutung – ‚flüchtig‘, ‚vergänglich‘ – bereits mitzuschwingen. Insofern war es der perfekte Titel sowohl für das Cover-Foto wie auch für ein Album, das sich mit Träumen und Illusionen, enttäuschten Hoffnungen und anderen ‚existenziellen Nichtigkeiten‘ des Menschseins auseinandersetzt.“

Ephemer – Tracklist: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Tumult Auf Claim Abendland

2. Nielandsmann – Feat. Noise

3. Ephemer

4. Dornbusch (Im Norden kein Westen) – feat. sG

5. Über Menschen Unter Tage

6. Kranichträume – Feat. Markus Stock

7. Die Strandbar Von Scheria

