Jack Pott: feat. Montreal gegen den Wohlstandsbauch der Musikindustrie – „Deutschland Ist Zu Fett Für Rock’N‘Roll“

Nach den internationalen Chartstürmern von Modern Talking, Scorpions & co. wurde es verdächtig ruhig um die ehemalige „German Republic of Rock’n’Roll“. Seither erntet die träge und schwunglos wirkende Musiknation Hohn, Spott und vor allem Zero Points. Inspirationslos geben sich Forster, Fischer und Konsorten nur widerwillig die Klinke in die Hand. Fakt ist: jeder Körper ist perfekt, so wie er ist, doch der saturierte Wohlstandsbauch der deutschen Musikindustrie hätte wohl dringend mal eine Frischzellenkur nötig. Zusammen mit den Kult-Rockern von Montreal macht die Gruppe Jack Pott Deutschland wieder fit für Rock’n’Roll!

Das neue Album Hass Im Ärmel erscheint am 20.10.2023 über Dackelton Records / Broken Silence.

Zum Single-Streaming: https://orcd.co/ zu-fett-fur-rocknroll

Album-Vorbestellung & mehr: https://link.dackelton.de/jackpott

