P.O.D.: veröffentlichen neues Video „I Got That“

Die mit Platin ausgezeichnete Rockband P.O.D. – Sonny Sandoval [Gesang], Marcos Curiel [Gitarre] und Traa Daniels [Bass] – hat gestern über Mascot Records ihr 11. Album Veritas veröffentlicht.

Mit I Got That erschien nun ein weiterer Song mit Video:

„Nach fünf Jahren bricht endlich eine neue Ära an. Unser neuestes Werk, Veritas, soll Leben einhauchen und das Licht der Welt erblicken. Zu sagen, dass wir „aufgeregt“ sind, wäre eine Untertreibung. Wir quellen über vor Freude, weil wir wissen, dass ihr alle das erleben werdet, woran wir in den letzten Jahren so leidenschaftlich gearbeitet haben. Mit unserer neuesten Veröffentlichung I Got That bekommt ihr die Essenz unserer Wurzeln, unseres Grooves und unserer Energie. Dies ist das Fundament, der Kern dessen, was P.O.D. ausmacht. Wir hoffen, ihr habt genauso viel Spaß daran wie wir an der Entstehung. Mit Liebe, P.O.D.„

Letzten Herbst hat die Band das Video zu Drop mit Lamb Of God-Sänger Randy Blythe veröffentlicht. Veröffentlicht, gefolgt von der Single Afraid To Die, mit Jinjer-Sängerin Tatiana Shmayluk. Letzten Monat veröffentlichte die Band auch das Video zu I Won’t Bow Down, einem weiteren Song aus ihrem demnächst erscheinenden Album und zuletzt das Video zu Lies We Tell Ourselves.

Für den kommenden Sommer sind mehrere Auftritte bei europäischen Festivals gebucht, darunter Nova Rock (AT), Dissonance Festival (IT), Summerside (CH), Graspop (BE), Topfest (SK) und Fajtfest (CZ).

Nächsten Monat wird die Band eine Nordamerika-Tournee antreten. Bad Wolves, Norma Jean und Blind Channel werden als Support auftreten.

Unser Time For Metal Redakteur René W. konnte schon in das neue Album reinhören, hier kommt ihr zu seinem Review: