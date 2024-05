Kerry King: veröffentlicht Debüt-Soloalbum „From Hell I Rise“ und Musikvideo zu „Toxic“

Kerry King veröffentlicht heute endlich sein Debüt-Soloalbum From Hell I Rise via Reigning Phoenix Music (RPM) und stellt obendrein ein brandneues, in Zusammenarbeit mit Jim Louvau und Tony Aguilera entstandenes Musikvideo zum Song Toxic vor. Wie schon Kings gefeierter Residue-Clip, der letzten Monat erschien, wurde Toxic in einem im Phoenixer Stadtzentrum gelegenen Studio aufgenommen und rückt die energiegeladene Performance von Kings neuer Band, der Sänger Mark Osegueda, Gitarrist Phil Demmel, Bassist Kyle Sanders und Schlagzeuger Paul Bostaph angehören, ins Rampenlicht.

Regisseur Louvau fügt hinzu: „Wir befinden uns an einem Punkt, an dem politische Alltagsmüdigkeit eingesetzt hat und an dem diese für die meisten Leute in unserem Land ein Problem darstellt, auf welcher Seite sie auch stehen. Der Text und die Energie des Songs unterstreichen jene Zwickmühle, weshalb ich eine Art Trailer erschaffen wollte, der aufzeigt, was uns bevorsteht. Des Weiteren wollte ich die missliche Lage hervorheben, in der sich viele Leute mit posttraumatischen Belastungsstörungen befinden, die einst beim Militär dienten und deren mentale Gesundheit enorm unter der angespannten politischen Lage leidet, was zumeist niemand wahrnimmt.“

Kerry King – Live:



Aus logistischen Gründen wird die kommende Europatour bereits am 29. Juni 2024 zu Ende gehen. Rückerstattungen für Tickets der abgesagten Shows erfolgen über die jeweiligen Vorverkaufsstellen.

Tickets: https://kerrykingofficial.com/#tour

03.06.2024 NL Tilburg – 013

04.06.2024 NL Enschede – Hetog Jan Zaal *VERLEGT*

06.06.2024 SE Sölvesborg – Sweden Rock Festival

07.06.2024 DE Nürburg – Rock am Ring

08.06.2024 PL Gdansk – Mystic Festival

09.06.2024 DE Nuremberg – Rock im Park

11.06.2024 DE Hamburg – Große Freiheit 36

12.06.2024 DE Berlin – Huxleys Neue Welt

13.06.2024 AT Nickelsdorf – Nova Rock

15.06.2024 CZ Český Brod – Rock for People

16.06.2024 UK Derby – Download Festival

18.06.2024 UK London – Electric Ballroom

20.06.2024 BE Dessel – Graspop Metal Meeting

21.06.2024 DK Copenhagen – Copenhell

22.06.2024 FI Nummijärvi – Nummirock

26.06.2024 ES Viveiro – Resurrection Fest

27.06.2024 FR Clisson – Hellfest

28.06.2024 FI Helsinki – Tuska Festival

29.06.2024 PT Lisbon – Evil Live Festival

