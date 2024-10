Kerry King: hat „Where I Reign“-Musikvideo veröffentlicht

Nach einer USA/Kanada-Tour mit Lamb Of God und Mastodon sowie ersten Headlineshows in Europa werden Kerry King und seine Band – Schlagzeuger Paul Bostaph (Slayer), Bassist Kyle Sanders (Hellyeah), Gitarrist Phil Demmel (Machine Head) und Sänger Mark Osegueda (Death Angel) – 2025 im Rahmen einer 28 Stopps umfassenden Headlinetour den nordamerikanischen Bühnen erneut einen Besuch abstatten – dieses Mal als Headliner! Bei jenen Shows wird einmal mehr Kings Debüt-Soloalbum From Hell I Rise, das laut Kerrang! (UK) „der Bezeichung ‚Metal as f*ck‘ wie kein anderes gerecht wird“ und am 17. Mai 2024 via Reigning Phoenix Music (RPM) erschien, im Fokus stehen. Beginnen wird die Tour, deren Tross sich Municipal Waste als Special Guests und Alien Weaponry als Support anschließen werden, am 15. Januar in San Francisco, CA, ehe sie am 22. Februar im House of Blues von Las Vegas, NV zu Ende gehen wird. Karten sind HIER erhältlich. Alle Termine findet ihr unten!

Des Weiteren wurde der Albumtrack Where I Reign mit einem brandneuen Musikvideo gewürdigt. In schwarz-weiß gedreht, entstand der Clip unter der Regie von Jim Louvau, der bereits für die Videos zu Residue und Toxic verantwortlich war. Louvau ergänzt: „Ich wollte die Raserei und Energie, die die Band auf der Bühne verbreitet, einfangen. Das Video sollte visuell exakt dieselbe Intensität, die von dem Song ausgeht, und die Leidenschaft, mit der die Truppe Abend für Abend die Bretter betritt, bieten, was uns letztendlich auch gelungen ist, finde ich. Es gibt einige Schnappschüsse aus dem Clip, die sich zu bewegen scheinen und die das Feuer förmlich auf das Publikum übergehen lassen. Genau diese Effekte sind es, die ich hervorrufen wollte, wobei es sich dieses Mal um eine Liveumgebung handelte, während wir die ersten beiden Videos im Studio, also in einem einfacher zu kontrollierenden Rahmen, aufgenommen haben. Where I Reign zeigt schlicht, was einen bei den Shows der Jungs erwartet und wie sie wirklich sind.“ Zu sehen gibt es das Endergebnis hier:

„Kerry Kings vielschichtige Gitarrenarbeit und dominierende Bühnenpräsenz bestätigten seinen Status als Metal-Legend einmal mehr.“ – South Florida Insider (26.07.2024)

„Eines steht fest: Nach fünf Jahren wieder auf Tour zu gehen, war alles andere als ein Kinderspiel“, nickt King anerkennend. „Ich hatte noch nie so viel Pause, doch die ersten Trips mit meiner neuen Band – durch Europa und Großbritannien sowie später mit Lamb Of God und Mastodon durch Amerika – waren unglaublich. Da wir die kommende Tournee headlinen werden, werden wir längere Sets als mit Lamb Of God und Mastodon spielen. Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass wir noch viel zu lernen haben, weshalb wir schon in der ersten Novemberwoche mit den Proben loslegen werden. Zudem möchten wir einen weiteren Slayer-Track sowie vermutlich auch ein oder zwei Coversongs ins Programm aufnehmen.“

„Sobald King auf der Bühne stand, war das Publikum für das restliche Set nicht mehr zu bändigen.“ – Loud Haller, Richmond, VA (31.07.2024)

Die Route von Kerry Kings North American Headline Tour 2025 liest sich wie folgt:

15.01.2025 US San Francisco, CA – The Regency Ballroom

17.01.2025 US Spokane, WA – Live Casino

18.01.2025 US Seattle, WA – Showbox SoDo

19.01.2025 US Portland, OR – Roseland Theater

20.01.2025 CA Vancouver, BC – Commodore Ballroom

22.01.2025 CA Calgary, AB – The Palace Theatre

23.01.2025 CA Edmonton, AB – Midway Music Hall

25.01.2025 CA Winnipeg, MB – Burton Cummings Theatre

26.01.2025 US Minneapolis, MN – The Fillmore

28.01.2025 US Milwaukee, WI – The Rave

30.01.2025 US Detroit, MI – The Majestic Theatre

31.01.2025 US Cleveland, OH – House of Blues

01.02.2025 CA Toronto, ON – The Danforth Music Hall

02.02.2025 CA Montréal, QC – L’Olympia

04.02.2025 US Boston, MA – Royale

05.02.2025 US Philadelphia, PA- Theatre of Living Arts

07.02.2025 US New York, NY – Irving Plaza

08.02.2025 US Baltimore, MD – Soundstage

10.02.2025 US Atlanta, GA – Buckhead Theatre

11.02.2025 US St. Petersburg, FL – Jannus Live

13.02.2025 US Houston, TX – House of Blues

14.02.2025 US Austin, TX – Emo’s

15.02.2025 US Dallas, TX – The Studio at the Factory

17.02.2025 US Denver, CO – The Ogden Theatre

18.02.2025 US Albuquerque, NM – Sunshine Theater

19.02.2025 US Mesa, AZ – The Nile Theater

21.02.2025 US Los Angeles, CA – The Fonda Theatre

22.02.2025 US Las Vegas, NV – House of Blues

Über Kerry King

Slayer-Mitgründer/-Gitarrist Kerry King ist einer der angesehensten Musiker der gesamten Thrash-/Punk-/Metal-Szene und wirkte in den letzten rund 40 Jahren an der Entstehung der mitunter brutalsten und revolutionärsten Musik mit. King war am Songwriting der beliebtesten Slayer-Tracks wie Mandatory Suicide, Repentless, Hell Awaits, Disciple oder Raining Blood beteiligt. Bekannt für seine Liebe zu den Raiders und zu Schlangen sowie seinem Faible für Jägermeister, ist King ein offener, meinungsstarker und in allen Belangen authentischer Zeitgenosse. In seinen Adern fließt Metal und er weiß genau, wie er seine Songs zu schreiben hat – und daran soll sich auch nichts ändern. Kerry King selbst: „Ich bin ein ewiges Kind des Metal.“

Mehr zu Kerry King:

kerrykingofficial.com | Facebook | Instagram