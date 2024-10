Buchtitel: Kalte Flut

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 400 Seiten

Genre: Krimi

Release: 10.07.2024

Autor: Eeva Louko

Link: https://www.penguin.de/buecher/eeva-louko-kalte-flut

Verlag: Heyne Verlag

Buchform: Paperback, Klappenbrosch.

ISBN-Nummer: 978-3-453-42735-8

Am 10.07.2024 erschien mit Kalte Flut der Auftakt der Ronja-Vaara-Serie von Eeva Louko. Der Krimi, der im Heyne Verlag veröffentlicht wurde, verspricht auf 400 Seiten eine spannende Handlung und einen gelungenen Start in eine neue Ermittlerreihe. Die finnische Autorin, geboren 1982 in Espoo, ist eine erfahrene Reporterin und leidenschaftliche Krimileserin – eine ideale Kombination, um ihre Geschichten lebendig und fesselnd zu gestalten. Das Buch Kalte Flut zieht den Leser in die frostig schöne Landschaft Finnlands. Kalte Flut wurde als Taschenbuch in Klappenbroschur veröffentlicht.

Die Story von Eeva Louko – Kalte Flut:

Helsinkis idyllische Insel birgt düstere Geheimnisse: Ronja Vaaras erster Fall: An einem trüben Oktobermorgen wird auf der Insel Lauttasaari, die zu Helsinki gehört, die Leiche eines Mannes am Ufer entdeckt. Kurz darauf erhält die in London lebende Journalistin Ronja Vaara eine schockierende Nachricht: Der Tote ist ihr Vater, und allem Anschein nach fiel er einem Verbrechen zum Opfer. Ronja reist sofort in ihre finnische Heimat zurück, doch die polizeilichen Ermittlungen verlaufen im Sand. Während sie selbst versucht, Antworten zu finden, stößt sie auf immer mehr Rätsel: Warum hat ihr Vater über drei Jahrzehnte lang jedes Jahr eine Postkarte von genau dem Strand gefunden, an dem er nun tot aufgefunden wurde? Die Bindung zum Vater stellt Ronja vor eine besonders große Hürde, um der Geschichte sachlich auf den Grund gehen zu können.