Napalm Death: kündigen 2025er Edition ihrer jährlichen „Campaign For Musical Destruction“-Tour an

Die britischen Grindcore-Pioniere Napalm Death freuen sich, die 2025er Ausgabe ihrer jährlichen Campaign For Musical Destructio Tour anzukündigen. Dieses Mal werden sie zusammen mit Crowbar, Full Of Hell und Brat quer durch Europa und Großbritannien touren, also verpasst es nicht!

Campaign For Musical Destruction 2025

Napalm Death, Crowbar, Full Of Hell & Brat

05.02.2025 Köln (Germany) – Essigfabrik

06.02.2025 Utrecht (The Netherlands) – Tivoli

07.02.2025 Leer (Germany) – Zollhaus

08.02.2025 Meisenthal (France) – Halle Verrière

09.02.2025 Stuttgart (Germany) – Im Wizemann

11.02.2025 Hamburg (Germany) – Markthalle

12.02.2025 Malmö (Sweden) – Plan B

13.02.2025 Leipzig (Germany) – Felsenkeller

14.02.2025 Berlin (Germany) – Astra Kulturhaus

15.02.2025 Nürnberg (Germany) – Löwensaal

16.02.2025 Prague (Czech Republic) – SaSaZu Club

18.02.2025 Warszawa (Poland) – Progresja

19.02.2025 Košice (Slovakia) – Collosseum club

20.02.2025 Budapest (Hungary) – Dürer Kert

21.02.2025 Linz (Austria) – Posthof / Zeitkultur am Hafen

22.02.2025 Padova (Italy) – Hall

23.02.2025 München (Germany) – Backstage

24.02.2025 Pratteln (Switzerland) – Z7 Konzertfabrik

26.02.2025 Barcelona (Spain) – Apollo

27.02.2025 Bordeaux (France) – Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc

28.02.2025 Angoulême (France) – La Nef

01.03.2025 Vauréal (France) – Le Forum

02.03.2025 Antwerp (Belgium) – Trix

04.03.2025 Dublin (Ireland) – Academy

05.03.2025 Glasgow (United Kingdom) – Cylde Room

06.03.2025 Newcastle upon Tyne (United Kingdom) – Newcastle University

07.03.2025 London (United Kingdom) – Electric Brixton

08.03.2025 Liverpool (United Kingdom) – O2 Academy Liverpool

Holt euch eure Tickets hier:

https://www.napalmdeath.org/#tour-dates