Terrorizer: die 5. Auflage von „Before The Downfall“ bringt klassischen L.A.-Grindcore zurück auf Vinyl

F.O.A.D. Records präsentiert stolz die fünfte Auflage eines der wichtigsten Vermächtnisse des Grindcore: Terrorizer – Before The Downfall, eine Deluxe-Gatefold-Doppel-LP + CD-Edition mit den kompletten Demos, Live-Aufnahmen und unveröffentlichtem Material der Band aus den Jahren 1987 bis 1989.

Diese Veröffentlichung ist die erste und einzige offizielle Vinyl-Edition der legendären Terrorizer L.A.-Demos: kein Bootleg, sondern eine autorisierte Sammlung, die die rohe Kraft und die historische Bedeutung der frühen Bandjahre einfängt. Oscar Garcia sagt dazu: “This is the first and the only true release of Terrorizer LA Demos ever captured on vinyl… an awesome collection for any Terrorizer fan!”

Als ultimative Anthologie der frühen Jahre von Terrorizer gefeiert, umfasst Before The Downfall 46 Tracks unerbittlichen Grindcore mit einem soliden Death-Metal-Fundament. Neben allen Fan-Klassikern enthält das Album auch seltenes und unveröffentlichtes Material. Zu den Highlights zählt Collapse, aufgenommen während der Studioaufnahmen zu World Downfall, aber bisher unveröffentlicht.

Diese fünfte Pressung erscheint als Deluxe-Doppel-LP im Gatefold-Cover und ist nun in neuen Farbvarianten erhältlich, die sich von früheren Editionen unterscheiden. Seite D besticht durch einen markanten Siebdruck, der dem Album eine einzigartige Optik verleiht. Die Veröffentlichung enthält außerdem eine korrigierte Bonus-CD mit dem Track Funeral Bitch (Master-Cover), der in den ersten drei Pressungen versehentlich fehlte.

Sammler dürfen sich außerdem über ein 16-seitiges Booklet mit ausführlichen Interviews, nie zuvor gesehenen Fotos, Scans von Originalflyern, Demo-Artworks und vielem mehr sowie einem A2-Poster freuen – ein absolutes Muss für jeden Terrorizer-Fan und Grindcore-Liebhaber.

Diese Edition ist weltweit auf 300 Exemplare streng limitiert:

200 Exemplare auf schwarzem Vinyl mit violettem Siebdruck auf Seite D

100 Exemplare auf grimmig-violettem Vinyl mit schwarzem Siebdruck auf Seite D

Mit Before The Downfall präsentiert F.O.A.D. Records ein sorgfältig zusammengestelltes Archiv der Godfathers des L.A. Grindcore in ihrer unerbittlichsten Form – ein wahrer Beweis für die Kraft, die Wildheit und das bleibende Vermächtnis von Terrorizer.