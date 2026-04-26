Misery Index: kehren zu Season Of Mist zurück

Seit 25 Jahren zeichnen sich Misery Index durch ihre intensive Mischung aus Death Metal, Grindcore und bissigen Gesellschaftskritiken aus. Die Band aus Baltimore, bestehend aus aktuellen und ehemaligen Mitgliedern von Pig Destroyer und Dying Fetus, hat sieben von der Kritik gefeierte Alben veröffentlicht, 46 Länder bereist und über 1.500 Konzerte gegeben, darunter Auftritte mit Morbid Angel, Amon Amarth, Fear Factory, Cannibal Corpse, Napalm Death, Deicide und anderen Größen der Szene.

Kurz vor der Veröffentlichung neuer Musik ihres achten Studioalbums, freuen sich Misery Index, ihre Rückkehr zu Season Of Mist bekanntzugeben. Diese erfolgt im Vorfeld ihrer anstehenden Headliner-Sommertournee durch Europa und Großbritannien, die Auftritte beim Wacken Open Air, Summer Breeze und anderen großen Festivals beinhaltet.

Misery Index – An Epitaph for Endtimes EU/UK Summer Tour 2026

July 28 – Helsinki, Finland @ Kult

July 30 – Wacken, Germany @ Wacken Open Air

August 1 – Dortmund, Germany @ Dortmund Death Fest

August 2 – Saint Maurice de Gourdans, France @ Sylak Open Air

August 4 – Deinze, Belgium @ Elpee

August 5 – The Hague, Netherlands @ Musicon

August 6 – Schloteheim, Germany @ Party San Open Air

August 8 – Swansea, United Kingdom @ Sin City

August 9 – Manchester, United Kingdom @ Rebellion

August 10 – Birmingham, United Kingdom @ Castle & Falcon

August 11 – Bridgwater, United Kingdom @ The Cobblestones

August 13 – Munich, Germany @ Backstage

August 14 – Dinkelsbühl, Germany @ Summer Breeze

August 15 – Sulingen, Germany @ Reload Festival

Misery Index starteten 2001 als Studioprojekt. Sänger und Bassist Jason Netherton (ehemals Dying Fetus) schloss sich Gitarrist Mike Harrison und Schlagzeuger Kevin Talley (ehemals Dying Fetus) an, um ihre Debüt-EP Overthrow aufzunehmen. Das große Lob für diese fünf Songs umfassende Death/Grind-Hymne führte dazu, dass Misery Index mit dem Gitarristen Sparky Voyles (ehemals Dying Fetus) zu einer Vollzeitband wurden. Nachdem sie seit 2022 ausgiebig mit ihrem letzten Album getourt sind, melden sich Misery Index nun mit Season Of Mist zurück, kurz vor der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums.

Misery Index sind:

Jason Netherton – Bass, Gesang

Mark Kloeppel – Gitarre, Gesang

Darin Morris – Leadgitarre

Adam Jarvis – Schlagzeug

Misery Index online:

https://www.facebook.com/MiseryIndex

https://www.instagram.com/miseryindex.official/