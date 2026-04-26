Misery Index: kehren zu Season Of Mist zurück

Seit 25 Jahren zeichnen sich Misery Index durch ihre intensive Mischung aus Death Metal, Grindcore und bissigen Gesellschaftskritiken aus. Die Band aus Baltimore, bestehend aus aktuellen und ehemaligen Mitgliedern von Pig Destroyer und Dying Fetus, hat sieben von der Kritik gefeierte Alben veröffentlicht, 46 Länder bereist und über 1.500 Konzerte gegeben, darunter Auftritte mit Morbid Angel, Amon Amarth, Fear Factory, Cannibal Corpse, Napalm Death, Deicide und anderen Größen der Szene.
Kurz vor der Veröffentlichung neuer Musik ihres achten Studioalbums, freuen sich Misery Index, ihre Rückkehr zu Season Of Mist bekanntzugeben. Diese erfolgt im Vorfeld ihrer anstehenden Headliner-Sommertournee durch Europa und Großbritannien, die Auftritte beim Wacken Open Air, Summer Breeze und anderen großen Festivals beinhaltet.
Misery Index – An Epitaph for Endtimes EU/UK Summer Tour 2026
July 28 – Helsinki, Finland @ Kult
July 30 – Wacken, Germany @ Wacken Open Air
August 1 – Dortmund, Germany @ Dortmund Death Fest
August 2 – Saint Maurice de Gourdans, France @ Sylak Open Air
August 4 – Deinze, Belgium @ Elpee
August 5 – The Hague, Netherlands @ Musicon
August 6 – Schloteheim, Germany @ Party San Open Air
August 8 – Swansea, United Kingdom @ Sin City
August 9 – Manchester, United Kingdom @ Rebellion
August 10 – Birmingham, United Kingdom @ Castle & Falcon
August 11 – Bridgwater, United Kingdom @ The Cobblestones
August 13 – Munich, Germany @ Backstage
August 14 – Dinkelsbühl, Germany @ Summer Breeze
August 15 – Sulingen, Germany @ Reload Festival
Misery Index starteten 2001 als Studioprojekt. Sänger und Bassist Jason Netherton (ehemals Dying Fetus) schloss sich Gitarrist Mike Harrison und Schlagzeuger Kevin Talley (ehemals Dying Fetus) an, um ihre Debüt-EP Overthrow aufzunehmen. Das große Lob für diese fünf Songs umfassende Death/Grind-Hymne führte dazu, dass Misery Index mit dem Gitarristen Sparky Voyles (ehemals Dying Fetus) zu einer Vollzeitband wurden. Nachdem sie seit 2022 ausgiebig mit ihrem letzten Album getourt sind, melden sich Misery Index nun mit Season Of Mist zurück, kurz vor der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums.
Misery Index sind:
Jason Netherton – Bass, Gesang
Mark Kloeppel – Gitarre, Gesang
Darin Morris – Leadgitarre
Adam Jarvis – Schlagzeug
Misery Index online:
https://www.facebook.com/MiseryIndex
https://www.instagram.com/miseryindex.official/