Prophecy Fest 2026: kündigt Misþyrming an

Das Prophecy Fest freut sich, Misþyrming für die diesjährige Ausgabe anzukündigen. Die Black-Metal-Pioniere wurden bereits als Begleitband für Nergal bei der Aufführung von Behemoths Album Sventevith (Storming Near The Baltic) bestätigt. Nun wurde ein komplettes Konzert der aufstrebenden isländischen Band in der Balver Höhle ins Programm aufgenommen.

Martin Koller kommentiert: „It was a logical step to invite Misþyrming to play at Prophecy Fest that has also been requested by many of our visitors after the announcement of the Sventevith show“, schreibt der Festivalgründer. „Whenever these Icelanders go berserk on stage, their ecstatic live performances rank among the finest that black metal currently has to offer.“

Mehr Infos zu den Special-Konzerten sowie dem Ticketerwerb findet ihr hier.

