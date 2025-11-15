Prophecy Fest: kündigt sechs neue Bands für die Ausgabe 2026 an

Das Prophecy Fest kündigt stolz sechs weitere faszinierende Künstler für die Ausgabe 2026 des dreitägigen Events an. Darunter befindet sich die exklusive Weltpremiere von Sleeping Pulse. Die wunderschön melancholische Zusammenarbeit zwischen Antimatter-Frontmann Mick Moss und dem portugiesischen Songwriter Luís Fazendeiro von Painted Black wird ihr Bühnen-Debüt in der Balver Höhle geben. Nach der triumphalen Rückkehr von Autumblaze beim diesjährigen Prophecy Fest wurde Markus Baltes von zahlreichen Fans gebeten, Paragon of Beauty zurückzubringen. Der Sänger hörte den Ruf und versprach ein einmaliges Reunion-Konzert. „Never say never, but let’s try to change his mind by celebrating their return hard.“ In einem weiteren besonderen Highlight wird Spiritual Front 20 Years of Armageddon Gigolo feiern und das genre-definierende nihilistische Suicide-Pop-Meisterwerk im nächsten Jahr für uns aufführen. Die nächste Ausgabe wird einen italienischen Fokus haben, da die Indie-Rocker Klimt 1918 aus Rom ebenfalls am Fest teilnehmen werden. Alle schwarzen Herzen da draußen müssen sich keine Sorgen machen, denn die Norweger Dold Vorde Ens Navn arbeiten gerade an ihrem zweiten Album und sind zuversichtlich, neues Material mit ihrem neuen Frontmann in Balve vorzustellen. Mehr Dunkelheit wird von Farsot geliefert, da die Thüringer endlich bereit sind, ihre unfreiwillige Absage aus medizinischen Gründen im nächsten Jahr nachzuholen.

Das Prophecy Fest 2026 wird dunkle, zukunftsorientierte Musik mit einer Haltung an einen der faszinierendsten kulturellen Orte der Welt bringen, die legendäre, natürliche Balver Höhle. Das dreitägige Event beginnt am Donnerstag, den 3. September und endet mit einem Abschlusskonzert, das vor Mitternacht am Samstag, den 5. September beginnt. Der Preis für ein 3-Tage-Pass 2026 bleibt bei 149 € (zuzüglich 10% Servicegebühr).

Diese Acts wurden bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge): The 3rd And The Mortal, Camerata Mediolanense, Dold Vorde Ens Navn, Dornenreich, Empyrium, Farsot, Klimt 1918, Paragon Of Beauty, Secrets Of The Moon, Sleeping Pulse, Spiritual Front, Sun Of The Sleepless, Tiamat

Diese besonderen Shows wurden angekündigt: Tiamat Wildhoney Show. The 3rd And The Mortal spielen Sorrow und Tears Laid in Earth. Empyrium feiern 30 Jahre A Wintersunset…. Secrets Of The Moon feiern 20 Jahre Antithesis (2006) mit einem Reunion-Konzert. Dornenreich geben ein Metal-Konzert. Sleeping Pulse treten zum ersten Mal live auf. Spiritual Front feiern 20 Jahre Armageddon Gigolo mit einer Party, und Paragon Of Beauty geben ein letztes gemeinsames Konzert.

Tickets 2026

3-Tages-Pass : 149 Euro (zzgl. 10 % Servicegebühr)

Komfortzuschlag: 75 Euro (zzgl. 10 % Servicegebühr)

Wohnmobilstellplatz: 60 Euro (zzgl. 10 % Servicegebühr)

Zeltplatzpass: 15 Euro (zzgl. 10 % Servicegebühr)

3-Tages-Pässe sowie ergänzende Komfort-Pässe für das Prophecy Fest 2026 sind hier erhältlich: https://spkr.festiware.app/en/shop/PF2026