Prophecy Fest 2026: Nergal & Misþyrming werden das Behemoth-Debütalbum „Sventevith (Storming Near The Baltic)“ in der Balver Höhle performen

Das Prophecy Fest präsentiert stolz Nergal, der zusammen mit Misþyrming das Debütalbum Sventevith (Storming Near The Baltic) von Behemoth in der Balve Höhle live performen wird!

2026 wird Sventevith (Storming Near The Baltic) – das bahnbrechende Debütalbum der polnischen Extreme-Metal-Band Behemoth – im Rahmen exklusiver Festivalauftritte in ganz Europa, darunter auch beim Prophecy Fest in der Balver Höhle in Deutschland, wieder aufleben lassen. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Erstveröffentlichung wird Behemoth-Frontmann Adam „Nergal“ Darski die düsteren Anfänge seines musikalischen Schaffens neu beleuchten und Sventevith in voller Länge präsentieren.

Bei dieser außergewöhnlichen Konzertreihe wird Nergal von den isländischen Black-Metal-Visionären Misþyrming begleitet, deren rohe Energie und kompromisslose Intensität die moderne Black-Metal-Szene maßgeblich geprägt haben. Gemeinsam werden sie den Urgeist des Albums von 1995 wiederbeleben – jenes Album, das den Grundstein für Behemoths Aufstieg vom Underground zum globalen Phänomen legte.

Sventevith wird erstmals als vollständiges Konzeptalbum live aufgeführt und kehrt als Hommage und zugleich als Transformation zurück: eine seltene Verschmelzung von Tradition und Erneuerung, die Behemoths Wurzeln ehrt und gleichzeitig die Wildheit einer neuen Generation umarmt.

Martin Koller kommentiert: „We are thrilled to welcome Nergal and Misþyrming to Prophecy Fest and the Balve Cave next year“, schwärmt der Festivalgründer. „This concert will close a circle for me, because 30 years ago, in 1996, I organized the Open-Air-Festival Heidenburg with the first Behemoth show on German soil. We are therefore very much honoured to have Sventevith (Storming Near The Baltic), a milestone of Polish metal, performed with the help of Misþyrming in its entirety at our fest in 2026!“

