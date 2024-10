Slechtvalk: veröffentlichen das Video zu „Death“ vom kommenden Album „At Death’s Gate“

Am 31. Oktober erscheint mit At Death’s Gate das sechste Album der niederländischen Epic-Black-Death-Metal-Institution Slechtvalk, die mit ihrem symphonischen, aber auch Folk,- Black,- und Viking lastigen Death-Metal seit nunmehr 25 Jahren zu begeistern wissen. Die neuen neun Songs, die sich vielleicht am ehesten als „brutaler, epischer Black/Death Metal“ beschreiben lassen, wurden unter der Regie von Lasse Lammert im LSD Studio produziert, gemixt und gemastert. Mit Death wurde nun ein amtlicher Videoclip der Band veröffentlicht, der eine weitere Kostprobe des neuen Materials darstellt. Die finale Tracklist des Albums findet ihr anbei. At Death’s Gate erscheint als CD und als limitierte Auflage als DigiPak, welches nur bei der Band, im MDD Records Shop und einigen ausgewählten Mailordern verfügbar ist.

At Death’s Gate Tracklist:

1. Paralysed By Fear

2. At Death’s Gate

3. The White Raven

4. Fight Till The End

5. Death

6. Night Of The Locusts

7. Enshrouded

8. The Destroyer

9. Heritage