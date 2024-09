Slechtvalk: veröffentlichen „At Death’s Gate“ am 31.10.2024

Das Warten ist vorbei! Am 31. Oktober werden die niederländischen Epic Black/Deather von Slechtvalk ihr neues Album veröffentlichen.

At Death’s Gate wird bei fast einer Stunde Spielzeit neun Songs enthalten und einen mehr als würdigen Nachfolger ihres 2016er-Albums Where Wandering Shadows And Mists Collide darstellen. Fans können sich freuen, denn während andere Bands im Laufe der Zeit ihren Biss verlieren, wird sich die Band auf ihrem mittlerweile sechsten Longplayer extremer und brutaler als je zuvor präsentieren! Mit beeindruckender Präzision erschaffen die Niederländer darauf eine dichte, düstere Atmosphäre, kreieren in einem Moment einen melodischen Klangteppich und prügeln im nächsten Augenblick alles nieder. Eine erste Kostprobe gibt‘s schon bald, einen Blick aufs Coverartwork findet ihr oben. Stay tuned!

Live:

9. November | Blast Of Eternity, Heilbronn, DE

16. November | Db, Utrecht, NL

Links:

http://www.slechtvalk.com/

https://www.facebook.com/Slechtvalk.metal