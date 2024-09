Dying Angel: neuer Song und Video „Nightrunner“

Die teutonische Heavy Metal Truppe Dying Angel veröffentlicht am 01.11.2024 die neue EP Angels Rising. Parallel dazu kündigt die Band ein Releasekonzert am 2. November 2024 im Bad Homburger E-Werk an.

Vor den Toren der Stadt Frankfurt / Main gibt es eine Reihe von ausgezeichneten Bands. Mit Dying Angel wird diese lebendige Szene um eine weitere Combo bereichert, die sich dem urspünglichen Heavy Metal auf die Fahnen geschrieben hat.

Nun präsentiert das Quinett den ersten neuen Song Nightrunner.

Angels Rising Tracklist:

1. Sick Of Lies

2. This Is Your Life

3. Nightrunner

4. The Bitch

5. Starlight

6. Liquid Love

„Wenn Engel sterben, endet jede Hoffnung“ könnte man meinen. Doch genau in diesem Moment entsteht eben auch neues Leben. Dying Angel setzen an diesem Punkt an. Die Band präsentiert einen frischen Sound, der sich stilistisch an den traditionellen Heavy Metal der vergangen vier Dekaden orientiert und die Stärken vor allem der New Wave of British Heavy Metal geschickt zu einem neuen Klangbild zusammenfügt. 2019 gegründet, können die erfahrenen Musiker bereits auf zahlreiche Live Gigs verweisen, bei denen sich Dying Angel in der Rhein/Main Metropole einen Namen machen konnten.

Dying Angel Line Up:

Leadvocals: Michael Vaupel

Leadguitar and Backingvocals: Olaf Ostheimer

Rhythm Guitar and Backingvocals: Norbert “Schiko” Schikola

Bass and Backingvocals: Mathias Trippler

Drums: Michael “Mike” Candlish

