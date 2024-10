Dying Angel: präsentieren Trailer zum Release

Heavy Metal in Rheinkultur. Dying Angel feiern 5-jahriges Bestehen. Und nicht nur das: Am 1.November 2024 erscheint die neue EP Angels Rising. Parallel dazu kündigen die Metaller ein Releasekonzert am 2. November 2024 im Bad Homburger E-Werk an. Bei diesem Release And Birthday Bash spielen neben Dying Angel auch Sindustry sowie Spyfly And The Deaf Dudes auf.

Den dazu gehörigen Trailer gibt es hier:

Breaking News: Aktuell wurden Dying Angel auch für das Metal Storm Festival am 27.09.2025 bestätigt!

Der Ticketvorverkauf startet am 01.11.2024.

Tickets sind hier erhältlich: www.metalstormfestival.de/shop/